Jorge D'Alessandro atia Tomás Roncero després del Barça - Reial Madrid de Copa del Rei

El programa de El Chiringuito va tornar a ser l'epicentre d'un intens debat futbolístic després de la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Real Madrid. Una de les discussions més acalorades la van protagonitzar Jorge D'Alessandro i Tomás Roncero, amb un encreuament dialèctic en què van saltar espurnes i hi va haver contundents crítiques cap a la visió que Roncero té sobre l'actualitat del Real Madrid.

La disputa va començar quan Tomás Roncero es va exaltar defensant l'honor madridista després de la derrota en la final copera. "Però què dius tu de pinten bastos? Tu que creus que un madridista es lleva pel matí dient 'quina mala sort tinc de ser del Madrid'? Per què pinten bastos? Tu saps el privilegi de llevar-te pel matí i anar a dormir a la nit sabent que ets del millor club de la història del futbol?".

Després va prosseguir, sense deixar respondre: "A la terra promesa, gent com tu no hi entrarà mai. Un respecte al Real Madrid perquè seguirà sent el club que marca la referència futbolística al món", va expressar un encabrit Roncero.

| Real Madrid

Contundent reacció de l'exfutbolista

Va ser llavors quan Jorge D'Alessandro va respondre amb contundència i claredat, posant en dubte l'actualitat i futur immediat del Real Madrid des de la seva visió més crítica. "Et sembles a Donald Trump: vius en el passat. Us han perdut la por. A aquest Madrid obsolet i vell li han perdut la por. El Madrid ha de renovar-se. Jorge D'Alessandro t'està dient que el Real Madrid necessita regenerar-se. Nova saba. Ara ja es venen diaris digitals, estem en una altra ona. El Madrid teu i com tu penses, ha caducat", va sentenciar D'Alessandro.

Aquestes paraules, lluny de calmar els ànims, van provocar una rèplica irònica de Roncero: "Perquè ho dius tu. Ha caducat perquè ho diu Jorge D'Alessandro". La tensió al plató era evident, amb tots dos tertulians defensant les seves posicions vehementment, oferint així un dels moments més comentats de la nit.

El comentari de Jorge D'Alessandro reflecteix una crítica recurrent sobre la necessitat de renovació en l'equip blanc després de perdre la final de Copa davant el Barça, destacant la urgència d'un canvi estratègic que reactivi l'equip. Aquest intercanvi ha generat nombroses reaccions a les xarxes socials, amb aficionats que donen suport tant a la postura crítica de D'Alessandro com a la defensa apassionada de Roncero cap al prestigi històric del Real Madrid.

El cert és que, vist el nivell del present curs, alguna cosa ha de canviar en l'equip de la Castellana, ja que el Barça ha estat molt superior. En tots els aspectes. La seva hegemonia ha arribat a la seva fi i si volen recuperar-la, necessiten modificacions.