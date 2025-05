Resposta brutal de Piqué a Manolo González, entrenador de l'Espanyol: 'Fa anys...'

La rivalitat entre l'Espanyol i el FC Barcelona ha viscut un nou episodi que ha incendiat les xarxes socials i els grups de Whatsapp d'aficionats. El que va començar com una roda de premsa carregada d'ironia i crítica per part de l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha acabat en un intercanvi de declaracions amb Gerard Piqué, un dels símbols més mediàtics del barcelonisme i expert en la dialèctica dels derbis.

L'origen de la polèmica: l'expulsió de Cabrera i la 'rajada' de Manolo González

El partit entre l'Espanyol i el Barça sempre va més enllà del futbol, i l'última edició no va ser l'excepció.

En un duel tens, l'expulsió de Cabrera per agressió a Lamine Yamal va desfermar la fúria del tècnic blanc-i-blau, que en la roda de premsa posterior no va dubtar a llançar un dard a l'etern rival: “Ja sabem que a l'altre costat de la Diagonal el tema del teatre el porten bé, és de fa anys, els bufes i cauen ràpid”, va ironitzar González davant els periodistes, referint-se a la suposada facilitat dels jugadors del Barça per forçar targetes i expulsions rivals.

| Canva

La frase no va trigar a viralitzar-se a Twitter i va ser recollida per mitjans com Mundo Deportivo, on els aficionats d'ambdós equips van començar un intens debat sobre la rivalitat, l'arbitratge i les “arts dramàtiques” en el futbol català.

Piqué no es calla: la resposta viral de l'excapità blaugrana

En aquest clima de màxima tensió mediàtica, Gerard Piqué, ja retirat dels terrenys de joc però sempre molt actiu a les xarxes socials, va decidir respondre a Manolo González amb l'estil irònic i directe que el caracteritza. "Altra banda de la Diagonal? 😂 Perdona, però fa anys que vau marxar de la ciutat. Barcelona és blaugrana. Una forta abraçada", va escriure l'excentral del Barça en català, en un missatge que es va convertir ràpidament en tendència.

La resposta de Piqué va tenir una doble lectura. D'una banda, minimitzava la rivalitat local en recordar que l'Espanyol, després del seu trasllat a Cornellà-El Prat, va deixar d'estar a la zona noble de la ciutat de Barcelona. D'altra banda, reafirmava la supremacia culer a la capital catalana amb un contundent “Barcelona és blaugrana”.

Reaccions i ambient després del derbi

L'intercanvi de missatges va provocar una allau de reaccions a les xarxes socials. Els seguidors del Barça van celebrar l'agudesa de Piqué, mentre que els de l'Espanyol van respondre amb missatges de reivindicació històrica i esportiva. Periodistes, comptes d'humor i exfutbolistes no van trigar a opinar, elevant la conversa a un dels temes més comentats de l'esport català.

| XCatalunya, Google Imagenes

Més enllà de l'anècdota, aquest tipus d'intercanvis reflecteixen com la rivalitat entre ambdós equips segueix més viva que mai, encara que el context actual sembli afavorir els blaugranes tant en l'esportiu com en el social. La frase de Piqué resumeix el sentir d'una part important del barcelonisme, que considera que el domini blaugrana a la ciutat ja no té discussió.

El que ha succeït entre Manolo González i Gerard Piqué és un nou capítol en la llarga història de duels, declaracions i rivalitat entre Espanyol i Barça. Les paraules, en aquest cas, han estat tan protagonistes com el propi futbol, i han servit per avivar la flama en la recta final de la temporada.