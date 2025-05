Sorpresa que Flick prepara a l'afició del Barça en el partit contra el Vila-real

En la vigília de l'últim partit de la temporada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, l'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha deixat entreveure una possible sorpresa per a l'afició culer: alinear un onze inicial compost íntegrament per jugadors formats a La Masia. Aquesta decisió, encara no confirmada, evocaria el precedent històric establert per Tito Vilanova el 2012, quan el Barça va finalitzar un encontre amb onze jugadors de la pedrera al camp.

Un homenatge a La Masia en l'adeu a Montjuïc

L'enfrontament contra el Villarreal no només marca el tancament d'una temporada exitosa per al Barcelona, sinó també el comiat de l'equip de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que ha estat la seva llar temporal durant les renovacions del Camp Nou. Flick ha expressat el seu desig de culminar aquesta etapa amb una victòria que celebri la connexió entre l'equip i la seva afició.

En la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic alemany va ser consultat sobre la possibilitat de presentar un onze inicial compost exclusivament per jugadors de la pedrera. "Ho hem parlat, sí. És una opció que estem considerant", va afirmar Flick, deixant oberta la possibilitat de retre homenatge a La Masia en aquest encontre especial.

| XCatalunya, Canva

Recordant el llegat de Tito Vilanova

La idea d'alinear un equip format íntegrament per jugadors de la pedrera remet al 25 de novembre de 2012, quan Tito Vilanova va aconseguir que el Barcelona finalitzés un partit amb onze jugadors formats a La Masia al camp. Aquell dia, en una victòria per 0-4 davant el Levante, l'equip va incloure figures com Valdés, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta i Messi, tots ells productes de la pedrera blaugrana.

Repetir una gesta similar no només seria un gest al passat gloriós del club, sinó també una declaració d'intencions sobre el futur que Flick i la directiva culé desitgen construir, basat en el talent i la filosofia de La Masia.

La pedrera com a pilar del present i futur

Sota la direcció de Flick, diversos joves talents han emergit com a peces clau en el primer equip. Jugadors com Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Fermín López han demostrat que la pedrera continua sent una font inesgotable de qualitat i compromís. El tècnic ha elogiat l'actitud i el rendiment d'aquests futbolistes, destacant la seva importància en la consecució del títol de LaLiga.

| FCB

"Som com una família. Els jugadors estan en el millor entorn possible. Han funcionat i funcionat, que ells creguin en el que estan fent. Gaudir del que fan. És el més important", va comentar Flick, subratllant la cohesió i l'esperit col·lectiu que ha caracteritzat l'equip aquesta temporada.

Un tancament de temporada amb sabor a futur

La possible alineació d'un onze de La Masia en l'últim partit a Montjuïc no només seria un homenatge al llegat del club, sinó també una mirada esperançadora cap al futur. Amb una generació de joves talents llestos per assumir majors responsabilitats, el Barcelona de Flick sembla disposat a seguir apostant per la seva identitat i filosofia formativa.

Mentre l'afició es prepara per acomiadar l'estadi que ha estat la seva casa temporal, l'expectativa de veure onze jugadors de la pedrera defensant la samarreta blaugrana afegeix un component emocional i simbòlic a la celebració del títol. Un comiat que, de concretar-se, quedarà gravat en la memòria col·lectiva com un tribut a l'essència del FC Barcelona.