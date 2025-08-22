Repàs monumental d’un mític exjugador de La Lliga a Cristiano Ronaldo

El futbol sempre ha tingut personatges capaços de parlar sense embuts. En aquest cas, un exjugador ha tornat a ser protagonista per les seves declaracions contra una llegenda de l'esport. El seu testimoni ha encès el debat, sobretot pel que va explicar del portuguès.
El record d'aquell partit a El Sadar segueix viu. L'ambient era hostil, l'afició local pressionava i el crack lusità estava visiblement molest. El relat de l'exfutbolista descriu una actitud que, segons ell, no va ser gens exemplar.
"Cristiano estava calent des de l'escalfament a El Sadar"
L'exjugador va explicar que la graderia xiulava el portuguès sense descans. Durant l'escalfament, va afirmar que fins i tot arribava a xutar pilotes cap a la gent. Per a ell, aquella conducta demostrava que Cristiano no suportava la pressió navarresa.
El partit aviat es va escalfar encara més. Una falta contra Camuñas va encendre l'espurna. L'exdavanter va intervenir per defensar el seu company i es va produir una empenta mútua. El portuguès, molest, li va preguntar qui era i quant cobrava.
L'enfrontament no va quedar a la gespa, va seguir després
Les tensions no van acabar amb el xiulet final. L'exfutbolista va relatar que la discussió va continuar al túnel de vestidors. Allà, a més de Cristiano, també va aparèixer Sergio Ramos. Els tres jugadors es van encarar de manera molt seriosa i sense miraments.
L'exdavanter va confessar que va marxar indignat. Considerava que l'actitud del portuguès havia estat arrogant. Va reconèixer que com a golejador era increïble, però el seu comportament estava molt lluny de l'ideal.
El protagonista era Walter Pandiani, el Rifle d'Osasuna
Va ser Walter Pandiani qui va oferir aquest testimoni sense filtres en una entrevista. L'uruguaià ho va recordar tot amb la claredat que el caracteritza. Va explicar que Mourinho fins i tot el va acusar de buscar fama gratuïta. Per a ell, aquelles paraules van ser ofensives i totalment injustes.
Pandiani va insistir que no necessitava publicitat. Va recordar que feia onze anys que era a Primera Divisió. Va assegurar que la seva carrera parlava per si sola i que mai va necessitar inventar polèmiques per ser rellevant.
Més enllà de les seves crítiques, el Rifle també va tenir espai per a elogis. Es va referir al canterà Gonzalo, a qui va comparar amb Raúl. Segons ell, el jove madridista ha de quedar-se al club blanc molts anys. És fascinant, és el nou Raúl, va assenyalar entusiasmat.
Vells records contra el Real Madrid i amb Eto'o
L'exdavanter també va evocar un dels partits més recordats. Aquella victòria del Mallorca al Bernabéu per 1-5 encara l'emociona. Va assegurar que l'equip blanc no podia creure el que passava. Es va mostrar especialment orgullós de la seva societat amb Samuel Eto'o. Segons va dir, van formar una dupla magnífica.
El Rifle Pandiani va parlar sense filtres, com sempre. Va criticar durament Cristiano, va elogiar Gonzalo i Valverde, i va recordar les seves gestes contra el Real Madrid. El seu testimoni demostra que, encara que el temps passi, hi ha històries que mai s'obliden.