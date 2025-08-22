Repaso monumental de un mítico ex jugador de La Liga a Cristiano Ronaldo

El fútbol siempre ha tenido personajes capaces de hablar sin tapujos. En este caso, un exjugador ha vuelto a ser protagonista por sus declaraciones contra una leyenda del deporte. Su testimonio ha encendido el debate, sobre todo por lo que contó del portugués.

El recuerdo de aquel partido en El Sadar sigue vivo. El ambiente era hostil, la afición local apretaba y el crack luso estaba visiblemente molesto. El relato del exfutbolista describe una actitud que, según él, no fue nada ejemplar.

"Cristiano estaba caliente desde el calentamiento en El Sadar"

El exjugador contó que la grada silbaba al portugués sin descanso. Durante el calentamiento, afirmó que incluso llegaba a chutar balones hacia la gente. Para él, esa conducta demostraba que Cristiano no soportaba la presión navarra.

El partido pronto se calentó aún más. Una falta contra Camuñas encendió la chispa. El exdelantero intervino para defender a su compañero y se produjo un empujón mutuo. El portugués, molesto, le preguntó quién era y cuánto cobraba.

El enfrentamiento no se quedó en el césped, siguió después

Las tensiones no terminaron con el pitido final. El exfutbolista relató que la discusión continuó en el túnel de vestuarios. Allí, además de Cristiano, apareció también Sergio Ramos. Los tres jugadores se encararon de forma muy seria y sin miramientos.

El exdelantero confesó que se marchó indignado. Consideraba que la actitud del portugués había sido arrogante. Reconoció que como goleador era increíble, pero su comportamiento estaba muy lejos del ideal.

El protagonista era Walter Pandiani, el Rifle de Osasuna

Fue Walter Pandiani quien ofreció este testimonio sin filtros en una entrevista. El uruguayo recordó todo con la claridad que lo caracteriza. Explicó que Mourinho incluso lo acusó de buscar fama gratuita. Para él, esas palabras fueron ofensivas y totalmente injustas.

Pandiani insistió en que no necesitaba publicidad. Recordó que llevaba once años en Primera División. Aseguró que su carrera hablaba por sí sola y que nunca necesitó inventar polémicas para ser relevante.

Más allá de sus críticas, el Rifle también tuvo espacio para elogios. Se refirió al canterano Gonzalo, a quien comparó con Raúl. Según él, el joven madridista debe quedarse en el club blanco muchos años. “Es fascinante, es el nuevo Raúl”, señaló entusiasmado.

Viejos recuerdos contra el Real Madrid y con Eto’o

El exdelantero también evocó uno de los partidos más recordados. Aquella victoria del Mallorca en el Bernabéu por 1-5 todavía lo emociona. Aseguró que el equipo blanco no podía creer lo que sucedía. Se mostró especialmente orgulloso de su sociedad con Samuel Eto’o. Según dijo, formaron una dupla magnífica.

El Rifle Pandiani habló sin filtros, como siempre. Criticó duramente a Cristiano, elogió a Gonzalo y Valverde, y recordó sus gestas contra el Real Madrid. Su testimonio demuestra que, aunque el tiempo pase, hay historias que nunca se olvidan.