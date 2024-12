Confirmat: Joan Laporta ho té clar i pren una decisió amb Frenkie de Jong

Frenkie de Jong ha estat objecte de crítiques constants per part de l'afició del FC Barcelona aquesta temporada. El migcampista neerlandès, que va arribar al Barça el 2019 com una de les grans promeses del futbol europeu, no està rendint al nivell esperat. Els errors en moments clau i el baix rendiment general han fet que es converteixi en un dels jugadors més assenyalats de l'equip.

Ara, Joan Laporta i la directiva del Barça han pres una decisió ferma: buscar-li una sortida a Frenkie de Jong el proper estiu. Aquesta determinació és deguda a diversos factors, tant esportius com econòmics. De Jong té contracte fins al 2026, però la seva permanència suposaria al club un cost d'uns 35 milions d'euros la temporada que ve.

El neerlandès no només és lluny de la seva millor versió, sinó que a més a més la seva marxa no afectaria greument l'equip. El Barça compta amb un centre del camp ben cobert, amb joves talents com Gavi, Pedri, Marc Casadó, Marc Bernal, Fermín López i el recent incorporat Dani Olmo. Aquesta profunditat a la plantilla fa que la sortida de De Jong sigui vista com una oportunitat per alliberar massa salarial i equilibrar els comptes del club.

| FCB

Un dels motius principals per a aquesta decisió és l'impacte econòmic que suposa retenir el jugador. El seu salari, juntament amb les quantitats diferides durant la pandèmia i l'amortització del seu fitxatge, converteix De Jong en un dels futbolistes més costosos de l'equip. Alliberar la seva fitxa permetria al club complir les estrictes normes del 'fair play' financer i obriria la porta a nous fitxatges.

Cada cop més lluny del Camp Nou

El FC Barcelona ja va intentar l'estiu passat traspassar De Jong, però el jugador es va negar rotundament. Aquest rebuig va estar motivat, en part, per la pressió que va rebre de l'anterior direcció esportiva per acceptar una oferta del Manchester United. Encara que el neerlandès segueix molest per aquesta situació, la directiva actual veu la seva sortida com a inevitable per evitar problemes més grans en el futur.

| FC Barcelona, Sara Gordon - FC Barcelona

El club tem que Frenkie de Jong vulgui esperar el 2026 per marxar gratis, cosa que suposaria una pèrdua considerable per al Barça. Per aquesta raó, estan disposats a negociar un traspàs el proper estiu o, en última instància, fins i tot considerar la carta de llibertat. Aquest moviment asseguraria un estalvi significatiu i permetria a l'equip reforçar-se amb jugadors que millor encaixin en els plans de Hansi Flick.

De Jong, que va començar la seva carrera a l'Ajax i va enlluernar a la Champions League abans d'arribar al Barça, no s'ha aconseguit adaptar plenament a l'estil de l'equip. Tot i el seu potencial i els seus moments de brillantor, la seva inconsistència ha fet que la seva sortida sigui vista com la millor opció per a totes les parts.

Amb la decisió ja presa per Joan Laporta i el seu equip, el futur de Frenkie de Jong sembla cada cop més lluny del Camp Nou. La propera finestra de transferències serà crucial per definir el destí del centrecampista neerlandès i les opcions del Barça per enfortir la plantilla. Aquest moviment podria marcar un nou capítol a la reestructuració econòmica i esportiva del club.