El Real Zaragoza vol pescar en un gran de la Lliga sèrbia

El Real Zaragoza està molt a prop de culminar una operació que, de concretar-se, no només reforçaria la defensa del conjunt aragonès, sinó que també afegiria múscul al centre del camp. Es tracta de la possible arribada de Kervin Arriaga, futbolista hondureny que milita al Partizan de Belgrad, club històric de la Superliga Srbije que actualment ocupa la segona posició a la taula amb 41 punts després de 20 jornades, per darrere de l'Estrella Roja (58) i per davant d'equips com OFK Belgrad (33) o Mladost Lučani (32).

L'interès del Zaragoza en Arriaga no és casual. La necessitat d'un central és prioritària, encara que el jugador també pot desenvolupar-se com a pivot defensiu, una versatilitat que entusiasma a Miguel Ángel Ramírez. De tancar-se l'operació, el club aragonès “mataria dos ocells d'un tret”, comptant amb un futbolista capaç de donar consistència a l'eix de la defensa i de reforçar la medul·lar, un doble rol que alleujaria l'escassetat d'efectius que pateix el tècnic zaragocista.

Una sortida complicada des de Belgrad

Kervin Arriaga (nascut a Puerto Cortés el 1998) va signar pel Partizan l'1 de juliol de 2024, procedent del Minnesota United de la MLS, en una operació valorada en 1,5 milions d'euros (prop de 500.000 euros pagats en concepte de traspàs). Amb un contracte en vigor fins al juny de 2027, la seva aventura a Sèrbia no ha estat un camí de roses, en part per la crisi financera que travessa el club. Segons diverses fonts, el futbolista es va negar a jugar en un tram de la temporada per no haver percebut diversos pagaments acordats, cosa que ha portat el Partizan a explorar la seva sortida per sanejar comptes i donar al jugador una via d'escapament al gener.

Així i tot, els números d'Arriaga en la present campanya demostren que ha tingut continuïtat sobre el camp. Acumula 15 participacions a la Superliga, a les quals se sumen altres 6 partits en diferents competicions (Fase de classificació per a la Champions, Europa League i Conference League, a més de la Kup Srbije). En total, són 21 partits i 1.741 minuts, amb 2 gols en competicions europees i de copa. Una fulla de serveis que, per a un futbolista que mesura 1,91 metres i pot jugar de pivot, resulta atractiva per a un Zaragoza ansiós de solidesa al darrere.

Internacional amb Hondures i retrobament amb Ramírez

Arriaga no només destaca per la seva versatilitat, sinó també per la seva trajectòria internacional. Fins a 30 ocasions ha representat la selecció hondurenya, guanyant-se un nom a l'escenari centreamericà. A més, hi ha un punt en comú amb Miguel Ángel Ramírez, qui va dirigir el Charlotte FC el 2022, mentre Arriaga jugava al Minnesota United de la MLS. Encara que tots dos no van coincidir al mateix equip, sí que es coneixen de l'entorn competitiu de la lliga nord-americana, cosa que facilita l'entesa mútua.

Segons el Periódico de Aragón, la idea del Zaragoza i del Partizan és acordar una cessió amb opció de compra de cara al pròxim estiu. Les urgències econòmiques del club serbi han accelerat la negociació, que podria fructificar en els pròxims dies. D'aquesta manera, Arriaga rellançaria la seva carrera a LaLiga Hypermotion, alhora que permetria al Partizan aspirar a un possible ingrés addicional al juliol si l'hondureny rendeix al nivell esperat i el Zaragoza decideix fer efectiva la clàusula.

Més fitxatges a l'horitzó

No és l'únic moviment que es cou a La Romareda. El cos tècnic de Miguel Ángel Ramírez exigeix diversos reforços per al seu projecte, i la secretaria tècnica treballa en perfils que complementin Arriaga i la resta de la plantilla. Entre d'altres, destaca l'arribada imminent d'Àlex Forés, pendent de concretar-se en funció de la sortida d'Azón al Como de Cesc Fàbregas.

Mentrestant, l'afició zaragocista segueix pendent d'aquest possible “pescar en un gran de la lliga sèrbia”. Portar un futbolista d'un club que lluita a la part alta de la Superliga (només superat pel dominador Estrella Roja) seria un alè d'il·lusió per a un Zaragoza necessitat de bones notícies. Per a Arriaga, l'opció de recalar en un dels històrics del futbol espanyol suposa el desafiament perfecte per demostrar la seva vàlua i fer-se un nom a Europa de manera definitiva.