Rayo Vallecano i Real Oviedo lluiten per un descart de la Reial Societat: Subhasta oberta

El mercat de fitxatges segueix deixant històries inesperades al futbol espanyol. Dos clubs històrics, amb realitats molt diferents, s'han fixat en un jugador que no entra als plans de la Real Sociedad. El nom en qüestió ha estat a l'aire diverses setmanes.
L'Oviedo es va moure primer
El Real Oviedo, acabat d'ascendir, va ser el primer club que va mostrar interès real. El conjunt asturià buscava reforçar les seves bandes amb urgència i va considerar l'atacant una opció atractiva. Fins i tot el seu director general, Agustín Lleida, va reconèixer públicament que el club estudiava diverses alternatives per a aquesta posició.
L'entitat carbayona, però, no ha estat sola en aquesta lluita. Paral·lelament, es van avançar negociacions amb Josip Brekalo, ex de la Fiorentina, que finalment sembla ser l'aposta preferida dels blaus. Aquest moviment podria deixar el descart de la Real en segon pla.
El Rayo entra a la pugna
Quan tot semblava refredar-se, va aparèixer un nou competidor a l'operació. El Rayo Vallecano ha mostrat un interès ferm per fer-se amb l'atacant. Segons va desvetllar El Chiringuito, ja s'han produït els primers contactes amb l'entorn del futbolista.
El conjunt de Vallecas necessita reforçar la zona ofensiva després de diverses sortides. La velocitat i el desbordament del jugador encaixen amb la idea del seu nou projecte esportiu. Tanmateix, encara no s'ha presentat una oferta concreta a la Real Sociedad.
Es revela el protagonista: Sheraldo Becker
El jugador en qüestió és Sheraldo Becker, extrem neerlandès de 29 anys. Va arribar des de l'Union Berlin per tres milions, però mai es va guanyar la titularitat a Donostia. Tot i algunes actuacions destacades a Europa, va anar perdent protagonisme la darrera temporada.
Ara, Becker busca un destí que li torni confiança i minuts de qualitat. Sap que tant Oviedo com Rayo són places molt diferents, però totes dues li permetrien sentir-se important una altra vegada. La Real, mentrestant, espera resoldre la seva sortida com més aviat millor.
Opcions obertes i futur incert
El Real Oviedo sembla haver fet un pas enrere amb l'arribada imminent de Brekalo.Tanmateix, no tanquen la porta a afegir una altra peça en atac si les condicions econòmiques són favorables. L'operació, en qualsevol cas, no seria senzilla.
Becker es troba en una situació límit, a pocs dies del tancament de mercat. La Real necessita alliberar fitxes després de l'arribada de Gonçalo Guedes, fitxat per un milió més que el neerlandès. El missatge des de Zubieta és clar: ha de sortir sí o sí. En les pròximes hores podria resoldre's la pugna.
Becker busca el seu lloc
El futur de Sheraldo Becker està més obert que mai. Entre la insistència inicial de l'Oviedo i l'interès del Rayo, l'atacant neerlandès espera una decisió que canviï el rumb de la seva carrera. L'únic segur és que a Donostia no continuarà. El futbolista vol tornar a ser important i tots dos clubs espanyols li ofereixen aquesta oportunitat.