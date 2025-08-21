El Reial Saragossa i el Racing de Santander es barallen pel descart de Paunovic a l'Oviedo

L'inici de la temporada no ha portat calma a Oviedo. Amb l'arribada d'Eric Bailly i la intenció de fitxar un altre central, l'equip de Paunovic ha provocat un inesperat efecte dòmino. L'eix de la defensa blava s'ha omplert d'opcions i alguns jugadors miren al mercat.
El tècnic serbi ja compta amb quatre defensors per a dues posicions clau. Si es concreta un nou fitxatge, l'overbooking serà evident. La conseqüència és clara: un dels actuals centrals quedarà relegat.
L'interès creix a LaLiga Hypermotion
Aquesta situació no ha passat desapercebuda a Segona Divisió. El Racing de Santander busca reforçar la seva defensa i veu una oportunitat clara. El Real Zaragoza, per la seva banda, també es mou amb rapidesa per anticipar-se. Tots dos clubs han sondejat l'entorn del jugador.
La necessitat és diferent, però la urgència és compartida. El Racing vol afegir competència a Manu Hernando i Javi Castro. A La Romareda, mentrestant, consideren prioritari sumar experiència després d'un inici irregular.
En aquest escenari apareix el protagonista de la història: Oier Luengo. El central basc, de 27 anys, va debutar a Primera aquesta mateixa temporada. Tanmateix, la seva continuïtat com a titular s'ha posat en dubte després de l'arribada de Bailly. Luengo va renovar a l'octubre fins al 2027, però el seu futur és incert.
Racing i Zaragoza, camins diferents
El conjunt càntabre es manté pacient, confiant que el mercat obri portes. Mantilla, Saúl i Salinas completen l'eix de la defensa, però busquen més opcions. Luengo encaixaria en la idea d'un defensa versàtil.
El Zaragoza, en canvi, s'ha mogut de seguida. Txema Indias, director esportiu, ja ha contactat amb l'entorn del jugador. A la capital aragonesa saben que l'operació és complicada, però aposten per la cessió.
Un perfil molt cotitzat a Segona
El seu físic imponent i la velocitat en els duels el converteixen en un central fiable. La temporada passada va disputar 28 partits amb l'Oviedo, 24 com a titular. El seu rendiment va convèncer Paunovic, però la competència actual canvia tot el panorama. La seva sortida sembla qüestió de temps.
L'entrenador serbi tindrà l'última paraula sobre el futur del jugador. Tot i que la directiva veu amb bons ulls alliberar una fitxa, Paunovic valora la fiabilitat del basc. El seu compromís amb el club i l'afició és evident. No obstant això, l'arribada d'un altre central deixaria el seu rol reduït.
Una lluita oberta fins al tancament del mercat
La cessió és la via més realista, tot i que no es descarta un traspàs baix. El futur del central basc encara no està escrit. L'únic segur és que el seu nom ha agitat el mercat de Segona. I que Real Zaragoza i Racing de Santander lliuraran una batalla intensa per fer-se amb un descart inesperat de Paunovic.