L'Espanyol salva els mobles al València: Manolo González insisteix en el seu fitxatge

El mercat estival avança entre moviments ràpids i negociacions que s'allarguen massa. El Valencia està atrapat en una situació delicada, amb limitacions econòmiques que li impedeixen continuar reforçant la seva plantilla. El club valencià sap que necessita vendre abans de fitxar.
D'altra banda, l'Espanyol continua buscant futbolistes que encaixin en el perfil exigit per Manolo González. El tècnic ha demanat reforços específics per augmentar la competitivitat. Els dirigents blanc-i-blaus es mouen amb discreció però no deixen passar cap oportunitat.
El Valencia, obligat a vendre per sobreviure
El conjunt de Mestalla es troba condicionat per les regles del ‘fair play’. La direcció esportiva sap que, sense sortides, no hi ha entrades possibles. Aquesta realitat explica la pressió creixent per col·locar diversos futbolistes al mercat.
En especial, les mirades se centren en dos noms propis. Un és Sergi Canós, futbolista que interessa a l'estranger. L'altre és un migcampista que ja va estar vinculat a l'Espanyol fa un any. La seva sortida seria clau per quadrar comptes a Mestalla.
A Cornellà veuen una oportunitat clara per reforçar-se a baix cost i aprofitar la necessitat aliena. L'operació no és senzilla, però compta amb diversos factors a favor. El primer és la voluntat del mateix futbolista de sortir. El segon és la situació límit del Valencia, que necessita desprendre's d'actius com més aviat millor.
El nom esperat: Hugo Guillamón
En aquest punt apareix el protagonista de la història: Hugo Guillamón. El migcampista donostiarra no compta per Corberán i busca un destí que li torni el protagonisme. L'Espanyol, juntament amb Levante i Elche, ha sondejat la seva incorporació immediata.
Guillamón té contracte fins al 2026, però no vol continuar sense minuts. Des del seu entorn reconeixen que prefereix canviar d'aires en aquest mateix mercat. Cornellà li oferiria continuïtat i un projecte en què seria referent.
Un fitxatge amb doble impacte al mercat
Per al Valencia, desprendre's de Guillamón suposaria un alleujament financer imprescindible. Amb la seva sortida i la de Canós, el club podria tancar diverses arribades. A Mestalla ho consideren prioritari, fins i tot encara que el preu final no sigui elevat.
Per a l'Espanyol, en canvi, seria un cop d'efecte molt positiu. Incorporar un internacional absolut per Espanya enfortiria el centre del camp. A més, enviaria un missatge clar d'ambició en plena reconstrucció esportiva.
El tècnic perico no s'amaga quan parla de fitxatges. Ha reiterat que els diners han d'estar a la gespa i no a la caixa. Sap que la plantilla necessita experiència i talent per competir sense patir. A la seva llista de prioritats sempre apareix un migcampista organitzador.
Una operació que pot canviar-ho tot
La negociació és en fase inicial, però les converses avancen discretament. L'Espanyol espera que el jugador pugui rescindir part del seu contracte per abaratir el traspàs. El Valencia, mentrestant, confia a alliberar espai salarial com més aviat millor.
El que semblava un simple rumor d'estiu pot acabar en fitxatge. El temps corre i el mercat entra en les seves setmanes decisives. La història està oberta, però una cosa està clara: l'Espanyol, amb Hugo Guillamón, podria acabar salvant els mobles del mateix Valencia.