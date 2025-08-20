Moviments després de la patacada a Cornellà: L'Atlètic reactiva un fitxatge molt top

L'Atlètic de Madrid va començar la temporada amb un cop inesperat. La derrota davant l'Espanyol a Cornellà va deixar dubtes i preocupació. Simeone va reconèixer després de l'enfrontament que l'equip no va saber reaccionar. El vestidor de l'Atlètic va quedar tocat i la directiva vol moure fitxa urgentment.
Els colchoneros havien planificat un estiu tranquil després de tancar diverses incorporacions. Tanmateix, la manca de contundència ofensiva en el primer partit va encendre totes les alarmes. L'equip necessita desequilibri, profunditat i un perfil capaç de marcar diferències.
Mercat en ebullició i oportunitats
Al Metropolitano no donen res per tancat fins a l'últim minut. Carlos Bucero, responsable de l'àrea esportiva, segueix molt atent al mercat internacional. El fracàs de diverses operacions a Itàlia pot obrir un escenari inesperat. I entre els noms disponibles, un ha tornat amb força a l'agenda de l'Atlètic.
L'Atalanta, especialista a vendre car, va rebutjar l'Inter de Milà. Els de Bèrgam no van acceptar menys de seixanta milions pel seu davanter. Fins i tot es van permetre rebutjar una oferta formal propera als 45 milions.
El nom que apareix a l'horitzó
Amb aquest bloqueig, sorgeix de nou la possibilitat per als madrilenys. A mig culebrot, un nom destaca entre tots: Ademola Lookman. L'extrem nigerià va trencar relacions amb el seu club després de sentir-se enganyat. El jugador fins i tot va publicar un comunicat a les xarxes socials acusant l'Atalanta d'incomplir promeses.
Lookman volia fer el salt a l'Inter, però les negociacions van fracassar definitivament. Els agents del futbolista van ser informats que el club nerazzurro abandonava l'operació. I aquest buit col·loca l'Atlètic en una posició interessant de cara a aquest final de mercat.
El comunicat que ho va canviar tot
El nigerià va ser contundent amb les seves paraules: “S'ha trencat la nostra confiança. Em van prometre una sortida si arribava l'oferta adequada. Ha arribat, però ara bloquegen l'operació amb excuses incomprensibles”. El text es va tornar viral i va confirmar la tensió interna.
L'Atlètic de Madrid el segueix de prop, conscient de l'oportunitat. Simeone sempre ha demanat més regat i velocitat a les bandes. Lookman encaixaria en aquest perfil, oferint variants per als partits més tancats.
Els matalassers saben que han d'actuar amb calma en la negociació. Les relacions amb l'Atalanta són bones i podrien facilitar un enteniment. El club italià entén que tindrà un problema si el futbolista es queda descontent. Al Metropolitano veuen un fitxatge estratègic a mitjà termini.
El fantasma de Cornellà com a recordatori
La caiguda a Cornellà davant l'Espanyol és un avís seriós. Simeone va insistir que l'equip necessita més caràcter i velocitat a dalt. Sense un recurs ofensiu diferent, les nits difícils es poden multiplicar. Per això la directiva no descarta una inversió d'última hora.
L'afició de l'Atlètic no perdona les ensopegades inicials i exigeix reacció. El mercat encara ofereix marge, però les decisions s'han de prendre ràpidament. El record del fracàs a Barcelona serà present a cada reunió interna.
Expectació al Metropolitano
Fabrizio Romano va avançar que l'Atlètic manté oberta la porta a Lookman. Tot i que de moment no hi ha negociació formal, les pròximes dues setmanes seran decisives. El futbolista vol sortir i els madrilenys esperen l'oportunitat perfecta per llençar-s'hi.
L'objectiu és reforçar un projecte que ha de competir en tres fronts. La derrota inicial va deixar clar que falten peces per ser realment fiables. I tot apunta que el nom d'Ademola Lookman tornarà a sonar amb força a Madrid.