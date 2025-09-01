El Reial Valladolid lluita per un canterà del Real Madrid: Sense èxit a Primera

El Real Valladolid afronta el final del mercat amb un moviment que pot alterar la seva fulla de ruta. El club blanquivioleta, que ja havia donat la plantilla per tancada, ultima l’arribada d’un extrem format al planter del Real Madrid, segons ha informat COPE. Aquest jugador encara no ha aconseguit consolidar-se a l’elit i ara provarà sort a la divisió de plata.
Parlem de Peter Federico, que va viure un ascens meteòric que el va fer passar del filial madridista al València CF sense la transició habitual per Segona Divisió. Aquella aposta el va situar ràpidament en el focus, però les aparicions a Primera van ser escasses i poc rellevants. La seva venda posterior al Getafe no va canviar el panorama.
La temporada passada només va disputar 466 minuts de lliga repartits en 17 duels, amb només un parell de titularitats i un gol a la Copa del Rei. La manca de continuïtat l’ha deixat sense espai al Coliseum, on aquest curs ni tan sols ha debutat.
La cessió com a via per recuperar protagonisme
El Valladolid es converteix en la via d’escapament perfecta per a un jugador que necessita rodatge immediat. Guillermo Almada, conscient que l’atac requeria variants a les bandes, ha vist en Peter Federico un reforç estratègic. L’extrem esquerrà, tot i ser dretà de naixement, pot jugar en ambdós perfils, cosa que amplia les possibilitats tàctiques d’un equip que busca equilibri.
El Getafe allibera massa salarial amb aquesta operació, complint amb les exigències del límit econòmic. Per al Valladolid, en canvi, suposa incorporar joventut i projecció a un cost mínim, alineat amb la política de contenció pressupostària.
Un mercat d’estiu ja tancat a Zorrilla
L’arribada de Peter Federico trenca la previsió inicial d’un Valladolid que havia anunciat la seva plantilla com a tancada. Reforços com Guille Bueno, Julien Ponceau, Iván Alejo, Pablo Tomeo, Mathis Lachuer o Mohamed Joaoub ja havien configurat una plantilla àmplia. Fins i tot es va apostar per cessions com la de Guilherme Fernandes per reforçar la porteria. Tanmateix, l’oportunitat de sumar un perfil desequilibrant ha acabat de convèncer la direcció esportiva.
El moviment també està condicionat per la incertesa entorn de diverses sortides, entre elles la d’Amallah, que encara podria abandonar Zorrilla avui o demà.
Un repte per a Peter Federico en un context favorable
L’extrem de 23 anys afronta ara un repte que pot definir el seu futur immediat. La Segona Divisió ofereix un escenari competitiu on cada minut compta, ideal per recuperar confiança. A Valladolid hi trobarà un entorn que valora la joventut i la intensitat, amb un entrenador disposat a donar-li oportunitats si demostra implicació.
El club pucel·là, per la seva banda, suma un futbolista de talent que no va trobar lloc a Primera però que pot marcar diferències a la Lliga Hypermotion. L’operació és, en definitiva, una aposta calculada: si respon, el Valladolid guanya una arma ofensiva de nivell; si no ho fa, el cost assumit haurà estat mínim.