La Reial Societat vol pescar al Girona: Míchel, preocupat

El Girona va començar aquesta edició de LaLiga amb un regust amarg. La derrota per 1-3 davant el Rayo Vallecano a Montilivi va deixar sensacions preocupants i va recordar la irregularitat que va marcar el final de la temporada passada. Tot i que el debut de Thomas Lemar va generar expectació, l'equip de Míchel no va trobar fluïdesa en el seu joc i es va veure superat en intensitat pel conjunt madrileny.
Enmig d'aquest panorama, ha sorgit una notícia que podria complicar-ho tot encara més: un dels pilars del centre del camp està en el radar d'un rival directe.
Yangel Herrera, objectiu prioritari a Anoeta
El migcampista veneçolà Yangel Herrera ha despertat l'interès de la Real Sociedad, que busca un reforç de garanties per a la seva medul·lar. Segons informacions recents d'Ángel García, el club donostiarra ja hauria presentat una oferta formal al Girona. Fins i tot s'apunta que el jugador ha sol·licitat informació sobre l'equip al seu company de selecció Jon Mikel Aramburu, cosa que evidenciaria la seva obertura a un possible canvi d'aires.
L'operació tindria un rerefons estratègic. Després de la marxa de Mikel Merino a l'Arsenal el curs passat, la Real Sociedad no ha trobat un substitut natural que combini potència física, desplegament defensiu i arribada a l'àrea rival. Yangel Herrera, amb contracte en vigor fins al 2026 i taxat en uns 15 milions d'euros, encaixa en aquest perfil, tot i que el Girona no sembla disposat a facilitar la seva sortida.
Un jugador clau en l'esquema de Míchel
L'importància de Yangel Herrera al Girona és inqüestionable. La temporada passada va disputar 34 partits, acumulant més de 2.600 minuts, amb un balanç de quatre gols i tres assistències. La seva capacitat per recuperar pilotes i la seva presència a totes dues àrees l'han convertit en un element indispensable en els plans de Míchel.
En el debut de lliga davant el Rayo Vallecano, el veneçolà va ser del poc rescatable, aportant equilibri i criteri en la sortida de pilota. Perdre'l ara significaria alterar completament l'estructura del centre del camp, més encara després de la sortida d'Oriol Romeu i de l'adaptació encara pendent de Witsel.
Un mercat que no dona treva
L'interès de la Real Sociedad arriba en un moment delicat. El Girona afronta un calendari exigent i la possibilitat de perdre una de les seves peces més determinants obligaria a replantejar la seva estratègia al mercat de fitxatges. Tot i que el club català ha tancat incorporacions com les de Thomas Lemar, Víctor Reis i Hugo Rincón, cap d'elles no reemplaça el perfil específic que ofereix Herrera.
Mentrestant, a Anoeta confien a convèncer el jugador i el Girona abans del tancament de mercat. El mateix president realista, Jokin Aperribay, va deixar la porta mig oberta a una incorporació més, tot i que dies enrere assegurava que el capítol de fitxatges estava pràcticament tancat.
El desenllaç dependrà de la capacitat d'ambdós clubs per trobar un punt d'acord. Si s'acaba concretant l'operació, no només canviaria el panorama del Girona, sinó que també reforçaria notablement una Real Sociedad que apunta a continuar sent protagonista en la lluita europea.