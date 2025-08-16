Les dues principals preocupacions de Gabi al Saragossa

L'inici de temporada sempre suposa un repte per a qualsevol equip, però en el cas del Real Zaragoza el desafiament és encara més gran. El conjunt aragonès afronta l'estrena de lliga amb diversos fronts oberts i la necessitat de respondre a curt termini. La visita a la Real Sociedad B, aquest diumenge a les 17:00 hores, arriba en un moment en què abunda la manca d'efectius en posicions clau.
Baixes sensibles al centre de la defensa
La principal preocupació de Gabi Fernández passa per la línia defensiva. El tècnic no podrà comptar amb dos dels centrals incorporats aquest estiu, Tachi i Radovanovic, tots dos lesionats. Aquesta situació obligarà a improvisar amb jugadors del filial i amb futbolistes fora de posició, com Carlos Pomares, habitual lateral esquerre. El jugador del planter Saidu apunta a titular per acompanyar a l'eix de la defensa, una aposta arriscada en un partit que marcarà el to de les primeres jornades.
En aquest context, la direcció esportiva continua sondejant el mercat a la recerca d'un central que aporti garanties. Entre els noms vinculats figuren Nikola Maras, del Deportivo Alavés, i Tomás Avilés, jove internacional argentí sub-20 que milita a l'Inter Miami. Així ho ha informat el Heraldo de Aragón. Tanmateix, les negociacions no han fructificat a temps per reforçar la plantilla de cara al duel davant el filial txuri-urdin.
Una porteria a l'aire
El segon focus d'inquietud per al cos tècnic és la porteria. Amb Poussin pràcticament fora dels plans i sense entrenar en l'última sessió, totes les mirades es dirigeixen a Adrián Rodríguez, fitxat aquest estiu des del Deportivo Alavés. Tot i la seva experiència a LaLiga EA Sports, el porter encara no ha debutat a LaLiga Hypermotion, cosa que genera incertesa de cara al seu rendiment sota pressió.
Entre els objectius per reforçar la posició, un dels últims noms que ha sonat ha estat Diego Cárdenas, del Rayo Vallecano. No obstant això, les gestions s'han vist complicades per qüestions econòmiques, un problema que el mateix Gabi va reconèixer públicament a la roda de premsa prèvia al partit.
Les dificultats al mercat de fitxatges
L'entrenador del Real Zaragoza va ser clar sobre la situació: de més de cent jugadors contactats, la majoria va rebutjar la proposta per motius econòmics. Aquesta realitat ha obligat el club a treballar amb paciència per intentar incorporar futbolistes de nivell, tot i que el marge de maniobra és limitat. Gabi manté la confiança que, al tancament del mercat, la plantilla estigui més equilibrada i competitiva.
Mentrestant, l'exigència de la competició no dona treva. L'estrena davant la Real Sociedad B servirà per mesurar la capacitat de resposta de l'equip enmig de l'adversitat. L'afició espera que, tot i les mancances actuals, el Zaragoza mostri un caràcter que li permeti competir des del primer minut.