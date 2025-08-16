La Real Sociedad quiere pescar en el Girona: Míchel, preocupado

El Girona comenzó esta edición de LaLiga con un sabor amargo. La derrota por 1-3 frente al Rayo Vallecano en Montilivi dejó sensaciones preocupantes y recordó la irregularidad que marcó el final de la temporada pasada. Aunque el debut de Thomas Lemar generó expectación, el equipo de Míchel no encontró fluidez en su juego y se vio superado en intensidad por el conjunto madrileño.

En medio de este panorama, ha surgido una noticia que podría complicarlo aún más todo: uno de los pilares del centro del campo está en el radar de un rival directo.

Yangel Herrera, objetivo prioritario en Anoeta

El centrocampista venezolano Yangel Herrera ha despertado el interés de la Real Sociedad, que busca un refuerzo de garantías para su medular. Según informaciones recientes de Ángel García, el club donostiarra ya habría presentado una oferta formal al Girona. Incluso se apunta que el jugador ha solicitado información sobre el equipo a su compañero de selección Jon Mikel Aramburu, lo que evidenciaría su apertura a un posible cambio de aires.

La operación tendría un trasfondo estratégico. Tras la marcha de Mikel Merino al Arsenal el pasado curso, la Real Sociedad no ha encontrado un sustituto natural que combine potencia física, despliegue defensivo y llegada al área rival. Yangel Herrera, con contrato en vigor hasta 2026 y tasado en unos 15 millones de euros, encaja en ese perfil, aunque el Girona no parece dispuesto a facilitar su salida.

Un jugador clave en el esquema de Míchel

La importancia de Yangel Herrera en el Girona es incuestionable. En la pasada temporada disputó 34 partidos, acumulando más de 2.600 minutos, con un balance de cuatro goles y tres asistencias. Su capacidad para recuperar balones y su presencia en ambas áreas lo han convertido en un elemento indispensable en los planes de Míchel.

En el debut liguero frente al Rayo Vallecano, el venezolano fue de lo poco rescatable, aportando equilibrio y criterio en la salida de balón. Perderlo ahora significaría alterar por completo la estructura del centro del campo, más aún después de la salida de Oriol Romeu y de la adaptación todavía pendiente de Witsel.

Un mercado que no da tregua

El interés de la Real Sociedad llega en un momento delicado. El Girona afronta un calendario exigente y la posibilidad de perder a una de sus piezas más determinantes obligaría a replantear su estrategia en el mercado de fichajes. Aunque el club catalán ha cerrado incorporaciones como las de Thomas Lemar, Víctor Reis y Hugo Rincón, ninguna de ellas reemplaza el perfil específico que ofrece Herrera.

Mientras tanto, en Anoeta confían en convencer al jugador y al Girona antes del cierre de mercado. El propio presidente realista, Jokin Aperribay, dejó la puerta entreabierta a una incorporación más, a pesar de que días atrás aseguraba que el capítulo de fichajes estaba prácticamente cerrado.

El desenlace dependerá de la capacidad de ambos clubes para encontrar un punto de acuerdo. De concretarse la operación, no solo cambiaría el panorama del Girona, sino que también reforzaría notablemente a una Real Sociedad que apunta a seguir siendo protagonista en la pelea europea.