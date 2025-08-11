Real Sociedad, Atlètic de Madrid i Celta volen un futbolista amb una gran projecció

En el tram decisiu del mercat de fitxatges, diversos equips de primer nivell estan movent fitxa per assegurar-se un davanter que, després d'un any irregular, ha aconseguit recuperar la seva millor versió. El seu rendiment recent a LaLiga ha fet que el seu nom aparegui en més d'una llista de desitjos, i les pròximes setmanes seran clau per definir el seu futur.
La temporada passada, Fábio Silva va viure un renaixement futbolístic durant la seva cessió a la UD Las Palmas. El davanter portuguès, que havia arribat al Wolverhampton amb només 18 anys en un traspàs milionari procedent de l'Oporto, no havia trobat estabilitat en les seves cessions anteriors a l'Anderlecht, PSV o Rangers.
Tanmateix, a Gran Canària sí que va aconseguir continuïtat, sumant deu gols en 24 partits i convertint-se en un dels referents ofensius d'un equip que va lluitar fins al final per la permanència. El seu impacte va ser tan evident que, fins i tot abans d'acabar la temporada, van començar a arribar consultes per la seva situació contractual.
Real Sociedad, Atlètic i Celta marquen la pauta a Espanya
A LaLiga, tres equips han mostrat un interès clar, segons han informat a Ser Deportivos Las Palmas. La Real Sociedad el veu com un reforç ideal per augmentar la seva profunditat ofensiva i com un possible relleu si arribés una oferta irrebutjable per Take Kubo. L'Atlètic de Madrid valora la seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions en atac, cosa que encaixaria en un esquema que exigeix mobilitat i compromís defensiu. El Celta, per la seva banda, busca en ell un salt de qualitat per a un projecte que vol mirar cap a la part alta de la classificació.
La Roma de Gasperini s'uneix a la cursa
L'interès no es limita a Espanya. Gian Piero Gasperini, nou tècnic de la Roma, ha inclòs Fábio Silva a la seva llista prioritària per reforçar el front ofensiu. L'entrenador italià aprecia la seva polivalència i la seva capacitat per generar perill tant partint des d'una banda com actuant a l'àrea. La Roma contempla fórmules creatives per fer-se amb el jugador, des d'un traspàs amb pagament ajornat fins a una cessió amb obligació de compra.
Mentrestant, a Alemanya, diversos clubs de la Bundesliga han preguntat per la seva disponibilitat. Borussia Dortmund, RB Leipzig i Eintracht Frankfurt figuren entre els equips que segueixen de prop els seus passos, seduïts per la seva joventut i pel marge de creixement que encara presenta. La possibilitat de disputar competicions europees podria ser un factor determinant per convèncer el jugador.
Un futur obert a múltiples camins
Amb només un any de contracte al Wolverhampton i l'opció que el club anglès ampliï el seu vincle automàticament, el desenllaç dependrà de les negociacions de les pròximes setmanes. Fábio Silva té al davant una decisió transcendental: continuar a Espanya, fer el salt a la Serie A o provar fortuna a la Bundesliga. El que està clar és que, després de la seva gran campanya a Las Palmas, el seu valor de mercat i les seves opcions esportives mai havien estat tan a l'alça.