El Girona fitxa un defensa veterà a cost zero

El Girona afronta l'última setmana abans del seu debut a la Lliga amb una novetat de pes a la plantilla. Míchel Sánchez, que havia insistit a reforçar el centre del camp amb un jugador experimentat, ja té el seu home. El moviment arriba en un moment clau, amb l'equip afinant els últims detalls abans d'enfrontar-se al Rayo Vallecano a Montilivi.
Axel Witsel, migcampista belga de 36 anys, s'incorpora al Girona com a agent lliure després de finalitzar contracte amb l'Atlético de Madrid el passat 30 de juny, tal com ja han apuntat diversos mitjans. L'acord, tancat per a les dues pròximes temporades, reforça una posició en què Míchel reclamava múscul, criteri i experiència. L'operació s'ha fet sense cost de traspàs, quelcom especialment valuós en un mercat on els preus s'han disparat.
Un fitxatge que bloqueja l'arribada d'Oriol Romeu
Amb l'arribada de Witsel, la direcció esportiva considera coberta la demarcació de pivot defensiu, fet que suposa el punt final a la possibilitat de recuperar Oriol Romeu. El jugador d'Ulldecona, que sortirà del Barcelona, havia sonat com a alternativa, però el perfil i la jerarquia de l'internacional belga fan que no hi hagi lloc per a dos especialistes a la mateixa posició.
Witsel no necessita presentació en el panorama europeu. La seva trajectòria inclou etapes d'alt nivell a l'Standard de Lieja, Benfica, Zenit de Sant Petersburg, Borussia Dortmund i Atlético de Madrid, a més de 130 internacionalitats amb Bèlgica. Al conjunt blanc-i-vermell va disputar 116 partits en tres temporades, participant a Lliga, Copa del Rei, Champions League i Supercopa d'Espanya. La seva capacitat per jugar com a pivot, migcampista mixt o fins i tot central en línia de tres el converteix en un comodí tàctic per al tècnic.
Possible debut immediat a LaLiga
El Girona espera que Witsel estigui disponible per al xoc inaugural davant el Rayo Vallecano aquest divendres. Si s'adapta ràpidament a la dinàmica de grup, podria formar part de la convocatòria inicial. El belga es retrobarà al vestidor amb Thomas Lemar, excompany a l'Atlético, fet que facilitarà la seva integració en un equip que ja ha demostrat una gran cohesió interna.
Quarta incorporació de l'estiu per a un Girona ambiciós
L'arribada de Witsel se suma a les de Hugo Rincón, Thomas Lemar i Vítor Reis, completant un mercat que fins ara havia estat discret pel que fa al nombre de fitxatges. La direcció esportiva ha prioritzat operacions puntuals que aportin un salt de qualitat immediat, i la de Witsel encaixa perfectament en aquesta estratègia.
El repte ara és que la seva adaptació sigui ràpida i que pugui aportar des del primer moment. Míchel ja té el ‘6’ que demanava i l'afició blanc-i-vermella espera que aquest fitxatge marqui la diferència en una temporada que es presenta apassionant. Per descomptat, aquesta no serà l'última incorporació que faci l'equip del nord de Catalunya abans que tanqui el mercat.