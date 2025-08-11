Real Sociedad, Atlético de Madrid y Celta quieren a un futbolista con gran proyección

En el tramo decisivo del mercado de fichajes, varios equipos de primer nivel están moviendo ficha para asegurarse a un delantero que, tras un año irregular, ha logrado recuperar su mejor versión. Su rendimiento reciente en LaLiga ha provocado que su nombre aparezca en más de una lista de deseos, y las próximas semanas serán clave para definir su futuro.

El pasado curso, Fábio Silva vivió un renacer futbolístico durante su cesión en la UD Las Palmas. El delantero portugués, que había llegado al Wolverhampton con apenas 18 años en un traspaso millonario procedente del Oporto, no había encontrado estabilidad en sus cesiones anteriores al Anderlecht, PSV o Rangers.

Sin embargo, en Gran Canaria sí logró continuidad, sumando diez goles en 24 partidos y convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos de un equipo que peleó hasta el final por la permanencia. Su impacto fue tan evidente que, incluso antes de terminar la temporada, comenzaron a llegar consultas por su situación contractual.

| UD Las Palmas

Real Sociedad, Atlético y Celta marcan la pauta en España

En LaLiga, tres equipos han mostrado un interés claro, según han informado en Ser Deportivos Las Palmas. La Real Sociedad lo ve como un refuerzo ideal para aumentar su profundidad ofensiva y como un potencial relevo si llegara una oferta irrechazable por Take Kubo. El Atlético de Madrid valora su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en ataque, lo que encajaría en un esquema que demanda movilidad y compromiso defensivo. El Celta, por su parte, busca en él un salto de calidad para un proyecto que quiere mirar hacia la parte alta de la clasificación.

La Roma de Gasperini se une a la carrera

El interés no se limita a España. Gian Piero Gasperini, nuevo técnico de la Roma, ha incluido a Fábio Silva en su lista prioritaria para reforzar el frente ofensivo. El entrenador italiano aprecia su polivalencia y su capacidad para generar peligro tanto partiendo desde una banda como actuando en el área. La Roma contempla fórmulas creativas para hacerse con el jugador, desde un traspaso con pago aplazado hasta una cesión con obligación de compra.

Mientras tanto, en Alemania, varios clubes de la Bundesliga han preguntado por su disponibilidad. Borussia Dortmund, RB Leipzig y Eintracht Frankfurt figuran entre los equipos que siguen de cerca sus pasos, seducidos por su juventud y por el margen de crecimiento que todavía presenta. La posibilidad de disputar competiciones europeas podría ser un factor determinante para convencer al jugador.

Un futuro abierto a múltiples caminos

Con solo un año de contrato en el Wolverhampton y la opción de que el club inglés extienda su vínculo automáticamente, el desenlace dependerá de las negociaciones en las próximas semanas. Fábio Silva tiene ante sí una decisión trascendental: continuar en España, dar el salto a la Serie A o probar fortuna en la Bundesliga. Lo que está claro es que, después de su gran campaña en Las Palmas, su valor de mercado y sus opciones deportivas nunca habían estado tan al alza.