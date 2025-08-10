El Real Oviedo treballa en el fitxatge del ‘nou Messi’: arriba gratis

El Real Oviedo afronta el seu retorn a LaLiga amb un projecte ambiciós recolzat pel Grupo Pachuca. La pretemporada revela un equip en construcció que aspira a la permanència i més enllà. Veljko Paunovic imprimeix un estil dinàmic amb pressió alta i contraatacs veloços. Els aficionats asturians somien amb emular clubs consolidats com Osasuna o Mallorca. En aquest context, la direcció esportiva accelera moviments per dotar d'experiència la plantilla abans del debut a la lliga.
Paunovic prioritza davanters polivalents que aportin gols i lideratge en el seu esquema tàctic preferit de 4-2-3-1. El tècnic serbi busca equilibrar joventut amb veterania per gestionar rotacions en una temporada exigent. Després de frustrar-se opcions com Luka Jovic, que va optar per l'AEK Atenes, el club reactiva alternatives accessibles. Trobarà l'Oviedo el davanter ideal per complementar Salomón Rondón? El periodista Ángel García ha avançat que la solució podria trobar-se en Munir El Haddadi.
Munir El Haddadi, anomenat 'el nou Messi' en els seus inicis a la pedrera del Barcelona, acumula una carrera itinerant per LaLiga. Als seus 29 anys, ostenta el rècord d'haver marcat gols amb set equips diferents: Barça, València, Alabès, Sevilla, Getafe, Las Palmas i Leganés.
En la temporada 2024/2025, va anotar set dianes en 29 partits amb els pepiners, tot i el descens. La seva versatilitat per actuar en les tres posicions d'atac el converteix en un actiu tàctic. Encara que no va assolir l'estrellat esperat, la seva experiència en duels clau i olfacte golejador continuen vigents, recolzats per un 65% d'encert en regats la campanya passada.
Reactivació de negociacions per l'agent lliure hispanomarroquí
L'interès per Munir pren força després del cop amb Jovic, segons informa el periodista Ángel García. Lliure després de finalitzar contracte amb el Leganés, el davanter negocia un vincle de dues temporades amb l'Oviedo. Els contactes inicials es remunten a setmanes enrere, però ara avancen amb intensitat.
L'Alabès, on Munir va brillar amb 14 gols en una cessió memorable, va descartar el seu retorn per demandes salarials elevades, optant per Maríano. Aquesta oportunitat de mercat encaixa en l'estratègia carbayona de fitxatges econòmics. Superarà l'Oviedo les barreres econòmiques per segellar aquest reforç abans del tancament de la finestra?
Aportació potencial de Munir a l'estil ofensiu de Paunovic
En l'esquema de Paunovic, Munir podria rotar com a fals nou o a bandes, aportant mobilitat i profunditat que falten a l'actual plantilla. Els seus punts forts rauen en l'u contra u i les transicions ràpides, tot i que ha de millorar en consistència defensiva. Estadístiques clau mostren una mitjana d'1,2 ocasions creades per partit, ideal per complementar Rondón en duels aeris.
La seva arribada elevaria l'experiència ofensiva, reduint riscos de lesions en una davantera renovada. Rumors suggereixen que la seva doble nacionalitat hispanomarroquina facilita adaptacions, potenciant la química en un vestidor multicultural.