El Real Oviedo trabaja en el fichaje del 'nuevo Messi': Llega gratis

El Real Oviedo encara su retorno a LaLiga con un proyecto ambicioso respaldado por el Grupo Pachuca. La pretemporada revela un equipo en construcción que aspira a la permanencia y más allá. Veljko Paunovic imprime un estilo dinámico con presión alta y contraataques veloces. Los aficionados asturianos sueñan con emular a clubes consolidados como Osasuna o Mallorca. En este contexto, la dirección deportiva acelera movimientos para dotar de experiencia al plantel antes del debut liguero.

Paunovic prioriza atacantes polivalentes que aporten goles y liderazgo en su esquema táctico preferido de 4-2-3-1. El técnico serbio busca equilibrar juventud con veteranía para manejar rotaciones en una temporada exigente. Tras frustrarse opciones como Luka Jovic, quien optó por AEK Atenas, el club reactiva alternativas accesibles. ¿Encontrará el Oviedo el delantero ideal para complementar a Salomón Rondón? El periodista Ángel García ha avanzado que la solución podría encontrarse en Munir El Haddadi.

Munir El Haddadi, apodado 'el nuevo Messi' en sus inicios en la cantera del Barcelona, acumula una carrera itinerante por LaLiga. A sus 29 años, ostenta el récord de marcar goles con siete equipos distintos: Barça, Valencia, Alavés, Sevilla, Getafe, Las Palmas y Leganés.

| VCF

En la temporada 2024/2025, anotó siete dianas en 29 partidos con los pepineros, pese al descenso. Su versatilidad para actuar en las tres posiciones de ataque lo convierte en un activo táctico. Aunque no alcanzó el estrellato esperado, su experiencia en duelos clave y olfato goleador siguen vigentes, respaldados por un 65% de acierto en regates la campaña pasada.

Reactivación de negociaciones por el agente libre hispanomarroquí

El interés por Munir cobra fuerza tras el mazazo con Jovic, según informa el periodista Ángel García. Libre tras finalizar contrato con Leganés, el atacante negocia un vínculo de dos temporadas con el Oviedo. Contactos iniciales se remontan a semanas atrás, pero ahora avanzan con intensidad.

El Alavés, donde Munir brilló con 14 goles en una cesión memorable, descartó su regreso por demandas salariales elevadas, optando por Mariano. Esta oportunidad de mercado encaja en la estrategia carbayona de fichajes económicos. ¿Superará el Oviedo las barreras económicas para sellar este refuerzo antes del cierre de ventana?

| YouTube

Aporte potencial de Munir al estilo ofensivo de Paunovic

En el esquema de Paunovic, Munir podría rotar como falso nueve o en bandas, aportando movilidad y profundidad que faltan en el actual plantel. Sus fortalezas radican en el uno contra uno y las transiciones rápidas, aunque debe mejorar en consistencia defensiva. Estadísticas clave muestran un promedio de 1.2 ocasiones creadas por partido, ideal para complementar a Rondón en duelos aéreos.

Su llegada elevaría la experiencia ofensiva, reduciendo riesgos de lesiones en una delantera renovada. Rumores sugieren que su doble nacionalidad hispanomarroquí facilita adaptaciones, potenciando la química en un vestuario multicultural.