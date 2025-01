El Real Madrid pren una decisió amb un jugador i el Zaragoza reacciona ràpid

Jesús Vallejo, defensa que va complir 28 anys el passat 5 de gener, es troba en una situació tan complicada com inesperada. Format en les categories inferiors del Real Zaragoza, el futbolista va arribar al Real Madrid el 2015 amb el cartell de ser una de les grans promeses del futbol espanyol.

No obstant això, la realitat de les últimes temporades ha mostrat que, per a Ancelotti i tècnics anteriors com Zidane, el central no compta amb la confiança per consolidar-se a l'equip.

Sense un lloc en l'equip blanc

El problema per al Real Madrid és especialment cridaner en aquest curs. Les lesions de Militao i Alaba, ambdues de llarga durada, han portat el conjunt merengue a una autèntica emergència en el centre de la defensa. De fet, Ancelotti s'ha vist obligat a reconvertir a Tchouameni en defensa bona part de la temporada i ha donat l'alternativa a Asencio.

Tot i així, l'opció de Vallejo pràcticament no s'ha contemplat. Tal és la falta de confiança del tècnic italià en el futbolista, que només ha participat deu minuts a LaLiga EA Sports. Ni tan sols en encontres de Copa contra rivals de menor entitat, com la Deportiva Minera, ha tingut lloc.

I quan semblava que anava a ser titular, un problema físic el va deixar fora de la convocatòria. La decisió del club, segons ha publicat Sport, ha estat clara: recomanar a Vallejo buscar una sortida en el mercat d'hivern. Amb un contracte que finalitza al juny, la seva continuïtat a Chamartín més enllà d'aquesta data sembla pràcticament impossible.

Després del seu pas per l'Eintracht, Wolverhampton i Granada, l'aragonès mai va arribar a assentar-se com un indiscutible a la capital. Ara, amb 28 anys, s'enfronta a un dilema: seguir aferrat a la disciplina merengue i arriscar-se a perdre altres sis mesos de competició. O canviar d'aires per retrobar sensacions, minuts i regularitat.

Una possible tornada als orígens

En aquest punt, el Real Zaragoza apareix com un actor interessat. El conjunt 'maño', que marxa en l'11a posició de la Lliga Hypermotion amb 29 punts després de 21 jornades, busca reforçar-se per lluitar per objectius majors aquest final de temporada.

Si bé no existeix res oficial, fonts properes al club asseguren que la directiva observa amb atenció la situació de Vallejo. Coneixedora que el seu retorn podria suposar un gran impacte anímic i esportiu molt positiu per a un equip que coneix i una afició que l'idolatra des dels seus inicis.

La reacció del Zaragoza ha estat ràpida davant els rumors que Vallejo podria sortir cedit, o fins i tot lliure si no renova. El jugador no ha disfressat el seu afecte pel club de la seva ciutat natal en el passat.

Reconeixent més d'una vegada que mantenir el Zaragoza en l'elit és un somni que roman latent. No obstant això, el factor econòmic i la competència d'altres equips de Primera Divisió podrien condicionar el desenllaç de l'operació.