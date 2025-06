El Real Betis es protegeix: Ja hi ha una opció B per si no aconsegueixen el fitxatge d'Antony

Al Benito Villamarín no volen deixar cap detall a l'atzar. Tot i que el gran objectiu per reforçar l'extrem dret continua sent Antony Matheus dos Santos, actual jugador del Manchester United, la direcció esportiva liderada per Manu Fajardo s'està cobrint les esquenes davant la possibilitat que les negociacions no arribin a bon port.

Antony continua sent la prioritat… però hi hauria un "pla B"

El brasiler ha deixat molt bones sensacions durant la seva etapa com a cedit. Amb 9 gols, 5 assistències i un penal provocat en 26 partits, s'ha guanyat l'afecte del públic i la confiança del cos tècnic. Tanmateix, les converses amb el Manchester United per a una continuïtat —ja sigui per propietat total o compartida— continuen obertes i no hi ha garanties de tancament immediat.

Mentre alguns dirigents verd-i-blancs es mostren optimistes, d'altres demanen prudència per no generar falses expectatives. Per això, mentre s'intenta tancar Antony, el club ja ha començat a estudiar seriosament noms alternatius per ocupar aquest flanc dret de l'atac, especialment si finalment el brasiler no segueix a la plantilla.

El perfil que busca Pellegrini

El tècnic Manuel Pellegrini té clara la seva preferència tàctica: li agraden els extrems a cama canviada, és a dir, destres per l'esquerra i esquerrans per la dreta. En aquest sentit, si Antony no arriba, no es contempla gastar dues fitxes top per a aquesta banda.

Si ve un jugador de pes, serà titular. Si no, podrien arribar dos reforços més modestos per cobrir el buit. Noms com Moro o Bryan Zaragoza han començat a sonar per a la banda esquerra, cosa que deixa lliure l'altra riba per a un reforç. I aquí és on entra en escena una figura emergent del futbol sud-americà.

El pla B: un talent xilè al radar

Segons informació des de Xile i replicada pel mitjà 'Footboom', Darío Osorio seria un dels jugadors monitoritzats pel Betis. Es tracta d'un extrem esquerrà de 21 anys, natural de Xile, que juga preferentment per la dreta, a l'estil d'Antony o de l'exverd-i-blanc Luiz Henrique.

Osorio milita actualment al Midtjylland danès, club que va pagar 5,2 milions d'euros per ell a la Universidad de Chile fa dues temporades. Des de la seva arribada a Europa, ja ha acumulat 63 partits oficials, amb 15 gols i 5 assistències, xifres gens menyspreables per a un jove en creixement.

En l'última temporada, va signar 7 gols i 3 assistències en 39 partits, cosa que ha cridat l'atenció no només del Betis, sinó també d'altres clubs com l'Olympique de Marsella. El seu valor de mercat, segons Transfermarkt, ronda els 8 milions d'euros, tot i que el seu contracte amb el club danès s'estén fins al 2028.

Joventut, projecció i internacionalitats

Un altre factor a favor d'Osorio és la seva experiència internacional. Als seus 21 anys ja suma 15 partits amb la selecció absoluta xilena, després d'haver passat per totes les categories inferiors. La seva progressió ha estat constant, i els ojeadors el consideren un dels majors talents emergents del país.

Una opció jove, assequible i amb un perfil que encaixa perfectament en els esquemes del tècnic xilè. No seria la primera vegada que Pellegrini aposta per un compatriota per reforçar la seva plantilla. Perquè sí, tot i que el nom encara sona lluny per a molts, aquest talentós extrem que pot vestir de verd-i-blanc... es diu Darío Osorio.