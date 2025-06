La frase de Raphinha que acosta Nico Williams al Barça

El vestidor del FC Barcelona ja comença a preparar el terreny per a una incorporació que podria marcar un abans i un després en l'ofensiva blaugrana. Raphael Dias Belloli, més conegut com a Raphinha, ha estat un dels primers pesos pesants del club a pronunciar-se sobre el possible fitxatge de Nico Williams.

"Qualsevol jugador que vingui a sumar al club és benvingut. Crec que tothom que vingui amb la mentalitat de treballar i esforçar-se pel bé de l'equip serà ben rebut, tant per mi com per la resta dels meus companys", va afirmar Raphinha davant dels mitjans.

Sense por a la competència

El més interessant de les seves paraules no va ser únicament el seu to conciliador, sinó també l'absència total de recel o temor davant la possible competència directa per minuts al camp. Raphinha, que ja ha demostrat caràcter, entrega i compromís durant tota la temporada passada —especialment en absència de líders com Ter Stegen, Araujo i De Jong— es va mostrar més centrat en el col·lectiu que en el seu protagonisme individual.

"Al Barça no hi cap estar trist o capcot per res, per l'arribada d'un o d'un altre. Aquí el que importa és que tots remem en la mateixa direcció", va assegurar el brasiler, qui s'ha consolidat com un dels referents de l'equip tant a la gespa com al vestidor.

Un fitxatge que il·lusiona

Sobre Nico Williams, Raphinha va ser molt clar: "No és casualitat que estigui sent considerat per jugar amb nosaltres al Barcelona i que sigui titular a la selecció espanyola. És un jugador d'altíssima qualitat". L'elogi és significatiu, no només per qui ho diu, sinó perquè reflecteix el consens dins del club sobre la conveniència d'incorporar l'extrem basc.

La possible arribada de Nico encaixa amb el pla estratègic de la direcció esportiva culer: rejovenir l'equip, apostar pel talent nacional i continuar reforçant una banda esquerra que ha perdut energia des de la sortida de Dembélé. La seva velocitat, desequilibri i verticalitat podrien ser el complement perfecte per a un atac on també brillen Lamine Yamal o Ferran Torres.

Mundial de Clubs i solidaritat de vestidor

Raphinha també va aprofitar l'acte a São Paulo per parlar de l'actualitat futbolística global, concretament del Mundial de Clubs que se celebra als Estats Units. Va reconèixer que "renunciar a les vacances per obligació és complicat", i va posar com a exemple jugadors com Marquinhos i Beraldo, que han enllaçat Champions, selecció i Mundial sense gairebé descans.

Aquest comentari no és casualitat. Al Barça, es valora no només el talent, sinó també la resistència física i mental. El club, amb Hansi Flick al capdavant, està molt atent a la capacitat de recuperació i compromís dels seus futbolistes de cara a una temporada especialment exigent.

Un missatge a Lamine… i a Neymar

Finalment, Raphinha va tancar la seva intervenció amb una simpàtica anècdota relacionada amb Lamine Yamal i Neymar. "Lamine em va preguntar si el Ney em contestaria un missatge per Instagram", va dir rient. Un gest que reflecteix el bon ambient que regna a la plantilla i el paper integrador que juga el brasiler amb els més joves.

Tot i que encara no hi ha confirmació oficial, tot apunta que el fitxatge està en marxa. I el fet que figures clau del vestidor com Raphinha li obrin la porta amb tant d'entusiasme és un senyal més que el Barça està preparat per rebre amb els braços oberts el que serà, si res no es torça, el seu pròxim gran fitxatge: Nico Williams.