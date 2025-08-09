Es reactiva l’operació Mandragora al Betis: Moviment inesperat de la Fiorentina

L'estiu a Sevilla segueix avançant entre renovacions, cares noves i un mercat de fitxatges que no dona respir. El Real Betis, després de moure's efectivament en el capítol de les entrades, amb noms com Nelson Deossa i vuit incorporacions en total, afronta una fase més estratègica: ara les prioritats passen per trobar la peça ideal per apuntalar el centre del camp. Tanmateix, en les últimes hores, l'entorn verd-i-blanc ha rebut un gir inesperat des d'Itàlia que pot canviar el pla de ruta.
La direcció esportiva, encapçalada per Manu Fajardo, no ha deixat de moure's a la recerca de reforços per a una medul·lar que ha perdut peces fonamentals com William Carvalho i Johnny Cardoso. Mentre les mirades estaven posades en donar sortida a diversos jugadors que no entren en els plans de Manuel Pellegrini, un vell objectiu torna a escena de manera sorprenent.
El bloqueig salarial de la Fiorentina acosta Mandragora al Real Betis
Segons informa Estadio Deportivo, l'operació Mandragora ha agafat nou impuls després d'un canvi de postura a la Fiorentina. El conjunt italià i el migcampista no aconsegueixen acordar la renovació. La distància, xifrada en 500.000 euros, separa la fitxa que exigeix el futbolista (dos milions nets) i l'oferta que planteja el club viola (1,5 milions). Aquesta diferència salarial ha fet que la Fiorentina comenci a plantejar-se seriosament la possibilitat de traspassar el migcampista, sobretot veient que no ha jugat ni un sol minut en els amistosos de pretemporada.
El fet de no haver participat davant equips com el Leicester o el Nottingham Forest no ha passat desapercebut en l'entorn de Mandragora. El jugador, que fa només unes setmanes tenia sobre la taula una oferta de renovació, ara es troba davant una situació incerta i no descarta una sortida si arriba una proposta d'acord.
La premsa local de Florència assegura que la Fiorentina podria deixar sortir el futbolista per una quantitat inferior a l'exigida inicialment. Es parla d'uns set milions d'euros, una xifra que fa setmanes estava dins de les possibilitats del Betis abans de tancar el fitxatge de Deossa.
El Betis, a l'espera de moviments i amb la mirada al centre del camp
Encara que a Heliòpolis la política ara és de contenció després de les últimes inversions, la direcció esportiva no tanca la porta a una oportunitat de mercat que permeti fer un salt de qualitat a la plantilla. La intenció de Pellegrini sempre ha estat comptar amb un pivot de garanties i experiència, capaç de sostenir l'equip en les transicions defensives i dotar d'equilibri un conjunt molt ofensiu.
Mandragora, als seus 28 anys i amb recorregut a la Serie A, encaixa en aquest perfil que busca el Betis per competir en totes les competicions. Tanmateix, l'arribada recent de Deossa obliga a valorar si cal fer un nou esforç econòmic o si convé apostar per fórmules alternatives, com una cessió o una incorporació de baix cost.
L'operació, per tant, depèn no només de la rebaixa que pugui acceptar la Fiorentina, sinó també de la capacitat del Betis per alliberar massa salarial i de la sortida d'altres efectius. A la planta noble del Benito Villamarín, la cautela s'ha instal·lat, però sense perdre de vista que el mercat encara pot oferir moviments d'última hora.