Bones notícies per al València, arriben els fitxatges: Interès en un ex del Sevilla

La pretemporada del Valencia CF està vivint un dels estius més intensos de l'última dècada. El mercat no dona treva i, mentre Carlos Corberán continua modelant la seva plantilla a Olot, la direcció esportiva accelera a la recerca dels perfils que permetin a l'equip fer un salt de qualitat i tornar a lluitar per les places europees. L'activitat a les oficines del club ha estat frenètica des de dimarts, amb anuncis i rumors que han agitat l'afició en les últimes hores.
Les expectatives al voltant del projecte de Corberán han crescut després dels primers dies de concentració a l'stage en territori gironí. L'equip necessitava cares noves i l'arribada de Santamaria ha estat la primera gran notícia d'aquesta setmana tan important. Tot i així, a l'entorn valencianista es percep que la feina tot just comença. Els rumors sobre reforços en atac i a les bandes s'han multiplicat, especialment després d'un dimarts carregat de novetats, filtracions i noms inesperats.
El club ja ha tancat l'arribada de Baptiste Santamaria, pivot francès que arriba després d'una notable campanya a la Ligue 1. L'operació es va activar des del cap de setmana passat i aviat es farà oficial. Santamaria aportarà equilibri i experiència a una medul·lar que el curs passat va tenir problemes per imposar-se davant rivals de nivell. La seva arribada és només l'inici d'una llista de moviments previstos per als pròxims dies.
El Valencia també treballa per reforçar altres posicions clau. A l'agenda, a més del migcampista, figuren la banda dreta, l'extrem i el davanter centre. La lesió de Correia i la marxa d'alguns jugadors han deixat buits que s'han de cobrir abans de l'inici de LaLiga. En aquest sentit, Buba Sangaré, ex del Levante ara a la Roma, és una de les opcions preferides per al lateral dret. Tanmateix, la negociació amb el club italià és complexa i s'estudien fórmules per a una cessió amb opció de compra raonable.
Lucas Ocampos, un rumor complicat
El nom que més ha fet parlar en les últimes hores és el de Lucas Ocampos, a qui Plaza Deportiva ha relacionat amb el Valencia. L'argentí, ex del Sevilla FC i actualment al Monterrey mexicà, està al radar de la direcció esportiva valencianista. La possibilitat que Ocampos torni a LaLiga després del seu pas pel Sevilla, on va conquerir dues Europa League i va ser peça clau durant cinc temporades, ha generat un debat important.
Ocampos, amb experiència en equips com River Plate, Marsella, Mònaco, Milan i Ajax, acumula gairebé 550 partits i prop de cent gols com a professional. El seu perfil ofensiu i la seva capacitat per desbordar per banda el converteixen en un futbolista molt atractiu per al nou projecte. El futbolista de 31 anys no travessa el seu millor moment a Mèxic i veuria amb bons ulls una sortida.
Tanmateix, tot i que des de Mèxic es confirma l'interès i fins i tot es parla d'un sondeig formal, l'operació es presenta complicada. Monterrey no està obligat a vendre i el salari de l'argentí, a més de la competència d'altres clubs com el Real Oviedo, dificulten la negociació.
El Cadis també es va interessar per Ocampos a començaments d'estiu, tot i que finalment aquesta via va quedar descartada. Ara, Mestalla podria ser la seva pròxima parada si les parts aconsegueixen acostar posicions, tot i que el desenllaç encara és incert.