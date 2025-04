Així reacciona la Reial Societat al comiat d'Imanol Alguacil: Substitut decidit

La Reial Societat afronta un moment clau en la seva planificació per a la pròxima temporada. L'entitat donostiarra ha confirmat aquest dijous la marxa d'Imanol Alguacil, un entrenador que ha marcat una època a Sant Sebastià, no només pel seu carisma i fidelitat al club, sinó també pel seu rendiment esportiu.

Sota el seu comandament, la Real ha aconseguit mantenir-se en llocs europeus durant diverses campanyes, ha jugat bon futbol i ha retornat la il·lusió a la seva afició. No obstant això, els camins se separen, i ara toca pensar en el futur.

Un perfil que encaixi en la filosofia de Zubieta

La direcció esportiva ja treballa en la recerca d'un successor. No es tracta només de trobar un tècnic competitiu, sinó de trobar un perfil que connecti amb la idiosincràsia del club: aposta per la pedrera, identitat de joc, estabilitat institucional i projecció a llarg termini. En aquest sentit, el nom que ha començat a prendre força a les oficines d'Anoeta ha sorprès molts, però té lògica si s'analitza el context actual.

L'entrenador en qüestió ha demostrat en els últims anys que és capaç d'elevar el nivell competitiu dels equips als quals dirigeix, fins i tot quan parteix amb recursos modestos. Ha estat capaç de competir de tu a tu amb els grans, treure el màxim rendiment a jugadors que no figuraven en les travesses i, sobretot, consolidar un estil de joc reconeixible. Tot això ho ha fet en un club que, com la Real, creu en el treball col·lectiu, la formació interna i la paciència.

La clàusula que pot canviar-ho tot

Segons les primeres informacions, l'entrenador encara no ha rebut una oferta formal. No obstant això, el seu entorn sap que el seu nom sona amb força i que, en cas de presentar-se l'oportunitat, seria una possibilitat que valoraria molt seriosament. La clàusula de rescissió per alliberar-lo del contracte amb el seu actual club ronda els dos milions d'euros, una xifra assumible si la Reial Societat considera que és el perfil ideal per liderar el projecte. Però de moment, no s'han produït moviments oficials.

Una temporada amb llums i ombres

Curiosament, tant el tècnic sortint com el que podria prendre el relleu han viscut campanyes dispars. Imanol Alguacil ha tingut una temporada complicada, amb eliminacions prematures a la Copa del Rei i a l'Europa League, a més d'una Lliga en què l'equip no ha aconseguit la regularitat esperada. Per la seva banda, el possible substitut ha signat una campanya històrica en classificar el seu equip per a la Champions League per primera vegada, encara que també ha patit una notable caiguda de rendiment en el tram final del campionat.

El futur està en l'aire

La Reial Societat vol tancar com més aviat millor el seu nou pla de banqueta. Amb diversos candidats a la llista, la direcció esportiva sospesa pros i contres. Cal tenir en compte el factor humà, el coneixement del futbol espanyol, l'experiència i, sobretot, la capacitat de cohesionar un grup i treure el millor d'una plantilla jove i talentosa. Qui arribi no només haurà de gestionar un vestidor exigent, sinó també mantenir viva la flama de l'estil de joc que tant identifica l'afició realista.

Malgrat que encara no hi ha res tancat, tots els focus apunten a un nom que ha estat capaç de portar el Girona a l'elit, convertint-se en un dels entrenadors més valorats de la temporada a Espanya: Míchel.