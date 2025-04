Imanol Alguacil es cansa d'un jugador de la Reial Societat: L'afició coincideix

per Iker Silvosa

La Real Societat es troba en un moment delicat de la temporada, intentant mantenir vives les seves opcions de classificar-se a competicions europees. No obstant això, enmig d'aquesta situació esportiva tensa, ha sorgit una polèmica que ha encès les alarmes entre l'afició txuri-urdin i que té com a protagonista un dels seus recents fitxatges, Luka Sucic.

Aquest dissabte, la Real Societat va perdre per 0-2 al seu propi feu davant el Mallorca, desaprofitant una valuosa oportunitat per assentar-se en llocs europeus. Abans del xoc, els bascos es situaven vuitens, posició que probablement donarà accés a competicions continentals la pròxima campanya. Amb aquesta derrota, els d'Imanol Alguacil cauen a la novena plaça, veient-se superats precisament pel seu rival de torn, complicant així les seves aspiracions europees.

| Marca

Xiulets per a Luka Sucic

El partit, marcat per errors tàctics i falta d'encert, també va deixar exposat al migcampista croat Luka Sucic, qui va ser objecte de crítiques per part d'un sector important de la graderia. Però aquesta controvèrsia no va ser producte d'una actuació discreta durant els 55 minuts que va estar sobre el camp, sinó més aviat d'unes declaracions prèvies que van ressonar molt negativament entre l'afició donostiarra.

Sucic, arribat aquesta temporada procedent del Red Bull Salzburg a canvi de 10 milions, ha tingut un rendiment discret fins ara. El croat suma 33 partits entre totes les competicions: LaLiga, Europa League i Copa del Rei, amb un balanç modest de 3 gols i 2 assistències en més de 2200 minuts disputats.

Polèmica per declaracions de Luka Sucic

Tot va començar amb una entrevista publicada a Diario Vasco, en la qual Luka Sucic va afirmar que veia la Real Societat com "un pas mitjà", considerant-la un "club mitjà" i deixant entreveure que la seva intenció és utilitzar l'equip com a trampolí cap a clubs de major entitat. Aquestes paraules, honestes per a alguns però irrespectuoses per a altres, han creat una fractura amb la graderia d'Anoeta.

Les paraules exactes del croat van ser: "Crec que la Real Societat és un pas mitjà per a mi, no el més alt, és un club mitjà. Jugar bé aquí i després estar preparat per fer els següents passos, potser a clubs més grans". Aquesta sinceritat ha estat durament qüestionada, generant que des de la graderia sorgissin esbroncades i xiulets cap al jugador des del mateix moment en què es va anunciar el seu nom en l'alineació inicial del passat dissabte.

Reacció i disculpes posteriors

Després del matx davant el Mallorca i davant la pressió dels xiulets rebuts, Sucic va voler rebaixar la tensió amb unes disculpes públiques, intentant tranquil·litzar l'afició i aclarir les seves intencions reals. "Demano perdó als aficionats perquè no ho sentia així. Estic en un gran club i mentre estigui aquí donaré el màxim pel club perquè és gran i puc créixer aquí com a jugador i persona", van ser les seves paraules en to conciliador després del xoc.

No obstant això, el malestar ja estava instaurat. Malgrat les seves disculpes, un sector de l'afició continua qüestionant el compromís del jugador amb l'entitat, cosa que podria complicar encara més la relació entre Luka Sucic i la parròquia txuri-urdin en les jornades que resten per finalitzar la temporada.