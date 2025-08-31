El Rayo Vallecano continua buscant davanter: ara sona un vell conegut a Espanya

Vallecas viu un estiu d'il·lusió i exigència. El Rayo Vallecano ha tornat a competicions europees després de superar el Neman Grodno bielorús i ja coneix els seus rivals a la fase de la Conference League. Tanmateix, mentre el calendari apreta, la direcció esportiva admet que el mercat encara no està tancat. L'objectiu és clar: incorporar un extrem i un davanter abans que expiri el termini.
Reforços confirmats i la carència evident en atac
El Rayo no ha estat inactiu. Aquest estiu han arribat Batalla per a la porteria, Fran Pérez com a extrem des del València, Luiz Felip, Nobel Mendy, Gerard Gumbau des del Granada i el lateral Vertrouwd. Així i tot, el cos tècnic considera insuficient la nòmina ofensiva.
En l'inici de LaLiga, la manca de gol es va fer notar. Encara que la victòria per 1-3 a Girona va donar confiança, la derrota per 1-0 a Bilbao va evidenciar que la plantilla necessita un nou capaç de decidir partits tancats. I a Europa l'exigència serà encara més gran, amb viatges a camps com Bratislava o Poznan que reclamen pegada per competir.
Alemao, un perfil que ja va demostrar la seva vàlua a Espanya
I segons Matteo Moretto, el nom que sona amb més força és el d'Alemao, davanter brasiler que actualment milita al Pachuca mexicà. Amb 27 anys, coneix perfectament el futbol espanyol després de dues temporades al Real Oviedo, on va disputar 81 partits, va anotar 21 gols i va repartir 5 assistències a Segona.
A la Copa del Rei també va deixar empremta amb un gol en tres partits. El seu pas posterior per Mèxic ha confirmat el seu olfacte: la temporada passada va signar 14 gols en 45 partits, destacant per la seva capacitat per fixar centrals, atacar espais i aportar en la pressió. Un perfil que encaixaria en l'estil valent i vertical que proposa Francisco.
Opcions alternatives i un mercat al límit de temps
El Rayo no centra tots els seus esforços en un únic jugador. En les últimes hores també han sonat noms com Sheraldo Becker, Cyle Larin, Umar Sadiq o Juan Cruz. Tanmateix, el temps corre en contra. Queden només 48 hores perquè es tanqui el mercat i cada decisió es torna estratègica.
L'últim impuls per sostenir l'ambició rayista
La classificació europea ha elevat les expectatives a Vallecas, però la plantilla encara necessita un impuls final per afrontar amb garanties una temporada històrica. La visita del Barça aquest cap de setmana i l'imminent inici de la fase de grups de la Conference subratllen la urgència.
Si finalment Alemao torna a Espanya, el Rayo sumaria un davanter capaç d'aportar gols immediats i d'encarnar el caràcter combatiu del club. L'afició espera que, com en altres etapes recents, les últimes hores del mercat portin la peça que falta per sostenir la il·lusió.
A escala esportiva, l'equip d'Iñigo Pérez està centrat en el duel davant el Barça d'aquest diumenge, que, per descomptat, es presenta complicat.