El Rayo Vallecano sigue buscando delantero: Suena ahora un viejo conocido en España

Vallecas vive un verano de ilusión y exigencia. El Rayo Vallecano ha regresado a competiciones europeas tras superar al Neman Grodno y ya conoce a sus rivales en la fase de Conference League. Sin embargo, mientras el calendario aprieta, la dirección deportiva admite que el mercado aún no está cerrado. El objetivo es claro: incorporar un extremo y un delantero antes de que expire el plazo.

Refuerzos confirmados y la carencia evidente en ataque

El Rayo no ha estado inactivo. Este verano han llegado Batalla para la portería, Fran Pérez como extremo desde el Valencia, Luiz Felipe, Nobel Mendy, Gerard Gumbau desde el Granada y el lateral Vertrouwd. Aun así, el cuerpo técnico considera insuficiente la nómina ofensiva.

En el arranque de LaLiga, la falta de gol se hizo notar. Aunque la victoria por 1 a 3 en Girona dio confianza, la derrota por 1 a 0 en Bilbao evidenció que la plantilla necesita un nueve capaz de decidir partidos cerrados. Y en Europa la exigencia será aún mayor, con viajes a campos como Bratislava o Poznan que reclaman pegada para competir.

Alemao, un perfil que ya demostró su valía en España

Y según Matteo Moretto, el nombre que suena con más fuerza es el de Alemao, delantero brasileño que actualmente milita en el Pachuca mexicano. Con 27 años, conoce perfectamente el fútbol español tras dos temporadas en el Real Oviedo, donde disputó 81 partidos, anotó 21 goles y repartió 5 asistencias en la Segunda División.

En la Copa del Rey también dejó huella con un gol en tres partidos. Su paso posterior por México ha confirmado su olfato: la pasada campaña firmó 14 tantos en 45 encuentros, destacando por su capacidad para fijar centrales, atacar espacios y aportar en la presión alta. Un perfil que encajaría en el estilo valiente y vertical que propone Francisco.

Opciones alternativas y un mercado al límite de tiempo

El Rayo no centra todos sus esfuerzos en un único jugador. En las últimas horas también han sonado nombres como Sheraldo Becker, Cyle Larin, Umar Sadiq o Juan Cruz. Sin embargo, el tiempo corre en contra. Apenas quedan 48 horas para que se cierre el mercado y cada decisión se vuelve estratégica.

El último empujón para sostener la ambición rayista

La clasificación europea ha elevado las expectativas en Vallecas, pero la plantilla aún necesita un empujón final para afrontar con garantías una temporada histórica. La visita del Barça este fin de semana y el inminente inicio de la fase de grupos de la Conference subrayan la urgencia.

Si finalmente Alemao regresa a España, el Rayo sumaría un delantero capaz de aportar goles inmediatos y de encarnar el carácter combativo del club. La afición espera que, como en otras etapas recientes, las últimas horas del mercado traigan la pieza que falta para sostener la ilusión.

A escala deportiva, el equipo de Iñigo Pérez está centrado en el duelo frente al Barça de este domingo, que, por supuesto, se antoja complicado.