Rayo Vallecano i Alavés volen un jugador del Granada

L'afició nazarí viu dies emocionalment complicats després de la venda del seu davanter estrella, un traspàs que va injectar fons però també va deixar un buit a la zona d'atac. Al mateix temps, l'equip es manté en la lluita per tornar a l'elit, i no semblen disposats a permetre més sortides importants. Amb el mercat d'hivern a punt de tancar, sorgeixen rumors d'interès per una altra de les seves figures ofensives.

Aquest futbolista és Lucas Boyé, punta argentí de 28 anys que va arribar procedent de l'Elche i que ja suma 5 gols en 15 partits durant la present temporada a Segona Divisió. Malgrat aquest descens de categoria, el davanter ha ratificat el seu nivell de Primera, on atresora 27 dianes en 137 aparicions. El seu rendiment en les últimes jornades ha estat clau per a un Granada que busca consolidar-se a la part alta de la taula.

L'entitat blanc-i-vermella, que va veure marxar a Myrto Uzuni no fa gaire, es resisteix a perdre un altre referent a la davantera. Boyé té contracte en vigor fins al 2027, amb una clàusula de rescissió de 25 milions d'euros, cosa que dificulta un possible moviment a curt termini. No obstant això, la insistència d'alguns clubs de la màxima categoria podria embolicar el tancament d'aquest mercat d'hivern.

Rayo i Alavés, a l'aguait

Entre aquests pretendents es troben el Rayo Vallecano i l'Alavés. En el cas del conjunt madrileny, la direcció esportiva es planteja alliberar el salari de Raúl de Tomás per donar entrada a un nou ariet. De consumar-se aquesta operació, Boyé seria una alternativa de garanties per la seva versatilitat, ja que pot actuar tant com a referència central com tirat a banda esquerra.

D'altra banda, l'Alavés travessa un moment delicat a la davantera, després del recent empat davant el Celta (1-1) i la sortida de diverses peces ofensives. Els pupils del 'Chacho' Coudet mostren dificultats per resoldre les ocasions que generen i busquen un golejador contrastat. Boyé ha aixecat interès per la seva potència i experiència a l'elit, si bé la prioritat babazorra continua sent l'arribada de Nico Serrano.

El Granada, més centrat en la cursa per l'ascens que en les negociacions, no es planteja vendre l'argentí en aquests moments. La directiva entén que la seva presència és crucial per mantenir la competitivitat de l'equip, sobretot després de perdre Uzuni, un dels seus màxims golejadors la temporada passada. Només una oferta irrefutable i que superi clarament els cinc milions d'euros que val actualment, podria obrir la porta a un traspàs.

A falta de pocs dies perquè abaixi la persiana del mercat, tot és possible. Si el Rayo aconsegueix el seu objectiu d'alliberar massa salarial o si l'Alavés decideix fer un esforç final, el futur de l'atacant podria canviar de rumb. De moment, el Granada es mostra ferm en la seva posició: Boyé no està en venda. Caldrà veure si aquest pols es manté o si els cants de sirena de la màxima categoria convencen un club que, per ara, no vol perdre una altra de les seves peces clau.