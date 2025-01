Michel i Stuani tremolen en conèixer la principal arma de l'Arsenal contra el Girona FC

per Vicenç Clos Balcells

El somni del Girona a la Champions s'acaba aquest dimecres. Els catalans ja estan matemàticament eliminats després d'haver sumat 3 punts en 7 partits. Els de Míchel es veuran les cares amb l'Arsenal. Actualment, són tercers amb 16 punts. Els gunners no estan matemàticament classificats entre els 8 primers, però s'haurien de produir molts resultats perquè això no passés. De fet, les prediccions els donen més d'un 95% d'opcions de poder-se saltar el play-off.

És per aquesta raó que els gironins tenen l'esperança de poder acabar aquest viatge amb un empat o, fins i tot, una victòria. Els gunners tenen un calendari molt carregat. De fet, aquest mes de gener hauran disputat 10 partits. Una mitjana d'1 cada 3 dies. És a dir, no es descarten les rotacions.

A més, després del duel contra el Girona, l'Arsenal ha de rebre el Manchester City i ha d'intentar remuntar un 0-2 contra el Newcastle a Saint James' Park a les semifinals de la Carabao Cup. A la Premier League, són segons a 6 punts del líder, el Liverpool, tot i que aquest té un partit menys. Té 6 punts més que el cinquè classificat.





Tot i que l'Arsenal jugui amb rotacions, l'onze que traurà Arteta serà molt competitiu i amb jugadors d'una qualitat immensa. Cal dir, a més, que si l'Arsenal guanya i el Barça no, els anglesos es col·locarien segons i evitarien el Liverpool fins a la final. L'Arsenal arriba amb les importants baixes de White i Saka. Aquesta temporada, l'Arsenal està sent un equip molt solvent en defensa.

| @gironafc

La defensa, la principal arma

Juntament amb l'Inter de Milà, són l'únic equip que no ha encaixat un gol en una jugada elaborada. Els únics gols que han encaixat han estat de penal contra l'Inter i de córner contra l'Sporting de Portugal. La principal arma ofensiva de l'Arsenal aquesta temporada són les jugades a pilota parada. De la mà de Jover, l'Arsenal domina a la perfecció aquest aspecte.

Cada córner o falta es converteix en una ocasió clara a favor de l'Arsenal. El passat 2024, l'Arsenal va anotar 16 gols des dels córners a la Premier League. Sí que és cert que en jugades elaborades tenen més problemes a l'hora de veure porteria i que igual que amb el Barça de Flick, els rivals ja comencen a neutralitzar la seva principal arma ofensiva. Fa uns partits el Brighton, en comptes de deixar despenjats 2 jugadors, en va deixar 3, obligant un jugador gunner a abandonar l'àrea rival.



L'estil de joc dels dos equips és bastant similar. Ambdós aposten per una pressió alta i per dominar els partits a través de la possessió. A més, en els seus partits també podem veure com el lateral es desplaça cap al carril interior.