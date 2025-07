Vicente Moreno vol espanyols per al seu Al-Wakrah: Oferta per a un jugador del Granada

El futbol no entén de fronteres, especialment quan l'ambició esportiva i els grans contractes entren en joc. Al Qatar, la lliga s'ha convertit en un destí atractiu per a molts jugadors espanyols, temptats per projectes sòlids i oportunitats econòmiques molt superiors a les que troben al futbol europeu.

L'Al-Wakrah, després d'un curs discret, vol iniciar una revolució sota la direcció de Vicente Moreno, que ha passat de la banqueta d'Osasuna a liderar aquest repte a l'Orient Mitjà. L'estratègia és clara: sumar talent espanyol per competir a la part alta de la taula després de quedar en vuitena posició la temporada passada.

El Granada CF, per la seva banda, afronta el seu segon any consecutiu a Segona Divisió i el projecte necessita ajustos urgents. Un dels noms que més interès ha generat en les últimes hores és el de Stoichkov. El davanter gadità va arribar al gener al club nassarita procedent del Deportivo Alavés, després d'una inversió de dos milions i mig d'euros que no ha donat el rendiment esperat. La seva estrena va ser prometedora, marcant en la seva primera titularitat, però el seu impacte es va anar apagant jornada rere jornada.

| Granada en juego

Durant la segona volta de la campanya 2024/25, Stoichkov va acumular 14 partits i 800 minuts, un balanç escàs per a un fitxatge d'aquest calibre. El Granada, necessitat de liquiditat i obligat a ajustar la seva plantilla després de no aconseguir l'ascens, veu amb bons ulls la possibilitat de traspassar un dels seus jugadors més cotitzats. Recuperar la inversió realitzada fa tot just sis mesos seria un alleujament econòmic i permetria remodelar l'atac per buscar objectius més ambiciosos en la nova temporada.

Al-Wakrah i la connexió de Vicente Moreno amb el futbol espanyol

Vicente Moreno sap bé què busca per al seu Al-Wakrah. L'entrenador valencià vol envoltar-se de futbolistes que aportin experiència, compromís i qualitat en un campionat cada cop més exigent. L'arribada recent de Raúl de Tomás ha donat el primer cop d'efecte, però l'ambició del tècnic no s'atura aquí.

El club qatarià, segons José Ignacio Cejudo, ha posat els ulls en Stoichkov, a qui Moreno coneix des de la seva etapa al Mallorca. Tot i que en aquell moment el davanter no va ser protagonista, el tècnic guarda una excel·lent opinió sobre la seva capacitat de treball i la seva intel·ligència sobre la gespa.

L'Al-Wakrah ja ha mogut fitxa i estaria disposat a superar els dos milions i mig que va pagar el Granada al gener. El context econòmic i la situació esportiva del club andalús conviden a pensar que l'operació pot tancar-se aviat, sobretot si l'oferta s'ajusta a les expectatives. El jugador, de 31 anys, afronta un moment clau en la seva carrera i la possibilitat d'unir-se a la lliga qatariana li permetria gaudir d'un nou desafiament internacional i assegurar un contracte important abans de la recta final de la seva trajectòria.

L'estiu es presenta mogut a les oficines del Granada CF. El club nassarita, obligat a retallar despeses després de no assolir l'ascens, està obert a escoltar ofertes per diversos jugadors que no han acabat de consolidar-se. La possible venda de Stoichkov, sumada a altres moviments que podrien produir-se en les pròximes setmanes, marcarà el futur immediat del conjunt andalús.