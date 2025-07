Nou capítol a la cooperativa Barça-Piqué: Un altre talent de la Masia, a l'Andorra

per Joan Grimal

Hi ha històries que semblen escrites d’antuvi. Camins que es creuen una vegada i una altra com si el futbol tingués la capacitat d’anticipar el destí. Això és justament el que podria estar passant de nou entre el FC Barcelona i el FC Andorra, dos clubs que ja comparteixen una història recent de col·laboració.

El conjunt del Principat, presidit per Gerard Piqué, està reconstruint la seva plantilla per afrontar amb garanties el seu retorn a LaLiga Hypermotion. En aquest context, el club ha posat la mirada en un perfil molt concret: jove, ràpid, vertical, amb experiència a la categoria i ADN blaugrana.

Un perfil que encaixa en el projecte tricolor

El nou cos tècnic de l’Andorra té clares les seves necessitats. Vol extrems ràpids, capaços d’encarar, desbordar i marcar diferències. Al mercat no abunden els jugadors que combinin joventut, desimboltura i un cert bagatge a Segona Divisió. Però n’hi ha un que sí que compleix aquests requisits.

| FCB, Canva

Es tracta d’un atacant esquerrà, que sap què és jugar a la categoria de plata amb samarretes exigents, tot i que sense arribar a consolidar-se. Una promesa que ha superat una operació important els darrers mesos, però que conserva tot el talent i marge de progressió necessaris per brillar en un entorn propici.

El Barça i Andorra, un pont que no deixa de donar fruits

Els darrers anys, nombrosos jugadors del planter blaugrana han fet el salt al FC Andorra per adquirir minuts, experiència i maduresa. El Principat s’ha convertit en un trampolí per a joves formats a La Masia que volen créixer sense renunciar a una identitat de joc basada en la possessió, el control i la tècnica.

| XCatalunya, Cerdanya Turisme

Aquesta col·laboració ha beneficiat tant el club andorrà com el Barça, que veu com els seus talents continuen desenvolupant-se en un entorn competitiu, però amb un estil afí. No és estrany, doncs, que l’Andorra segueixi buscant al planter blaugrana noves perles.

Una operació amb competència… i amb lògica

Tanmateix, el FC Andorra no està sol en aquesta operació. Altres clubs de Primera RFEF, com l’AD Ceuta o la Cultural Leonesa, també han preguntat pel jugador. Tots dos ofereixen projectes ambiciosos i la possibilitat de ser protagonista, però el conjunt tricolor té un argument de pes: ofereix continuïtat en una categoria superior i un ecosistema futbolístic perfectament adaptat al seu perfil.

A més, la presència de Gerard Piqué com a president de l’Andorra afegeix un component simbòlic i estratègic que molts futbolistes valoren. No cada dia es té l’oportunitat de jugar en un club amb projecció, vinculat a una figura icònica del futbol recent.

L’afició espera amb il·lusió

Si l’operació es concreta, el Principat podrà comptar amb un extrem elèctric, d’aquells que aixequen el públic del seient. Un futbolista que, quan està en forma, és capaç de marcar diferències amb el seu un contra un, la seva velocitat i la seva gosadia. Algú que necessita continuïtat i confiança per explotar definitivament.

I aquest lloc podria ser Encamp. Tot sembla alinear-se perquè el jugador canviï d’aires aquest estiu. Després de superar una lesió i amb el cartell de promesa encara vigent, busca un nou repte on demostrar que està preparat per assumir galons.

El FC Andorra ja l’ha identificat. La maquinària està en marxa. Només falta el pas final per segellar un acord que podria ser beneficiós per a tothom. I quan es reveli el nom, els aficionats entendran per què s’ha generat tanta expectació. Aquest jugador és Óscar Ureña.