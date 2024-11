Raúl li ho deixa clar a Carlo Ancelotti: La reacció contundent de Pedrerol

Amb els esdeveniments de les últimes setmanes, al Reial Madrid s'està generant una mena de guerra interna sobre algunes gestions. És un tema que es comenta subtilment en els últims anys, però que ha esclatat del tot després de les múltiples lesions que han patit els merengues a la parcel·la defensiva. És evident que caldrà algun reforç, però aquest reforç ha de ser un fitxatge o cal donar oportunitats als nois de la pedrera? Vet aquí el debat.

És una realitat que al Reial Madrid no es treballa tant amb els jugadors joves del filial com sí que es fa en altres clubs. Carlo Ancelotti no ha estat mai de confiar molt en la pederra i sempre ha preferit buscar solucions a l'exterior, a base de talonari. Això sí, en el passat duel de lliga davant l'Osasuna, Asencio, de la pedrera, va tenir uns minuts a la defensa i va mostrar un nivell superb.

I un dels que defensa més la posició de la confiança en els joves és precisament l'entrenador del Reial Madrid Castilla. Un home que ja sap què és créixer a La Fábrica i que després li brindin oportunitats al primer aquí fins a acabar convertint-se en una autèntica llegenda. Raúl González Blanco deixava un clar missatge en roda de premsa: "La pedrera del Reial Madrid està preparada, simplement falta que arribin aquestes oportunitats".

La resposta de Pedrerol

Al seu programa El Chiringuito deJugones, Josep Pedrerol va destinar una resposta a aquest petit 'pal' de Raúl a Carlo Ancelotti. El periodista va recordar que el tècnic del filial no té gaire potestat d'exigir oportunitats per als seus jugadors, ja que el Reial Madrid Castella es troba en llocs de descens a Primera RFEF. Han aconseguit únicament 9 punts dels 33 disputats fins avui. "Al Reial Madrid falten oportunitats per al planter", ho diu Raúl, que té el Reial Madrid Castella en descens", deia, contundent, el presentador.

Això sí, molts aficionats han recriminat aquestes paraules a Josep Pedrerol. Ja va dir Xavi Hernández al seu moment que els filials no estan fets per guanyar trofeus ni per aspirar al màxim a nivell esportiu, sinó per formar jugadors. I a aquest argument s'hi acullen aquells que defensen les paraules de Raúl en aquesta dicotomia merenga.

Un dels jugadors que més mereixen més oportunitats amb el primer equip és Gonzalo García, que ja acumula set gols. El Juvenil Jesús Fortea és un altre dels joves prometedors del club blanc.