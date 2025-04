No només l'Espanyol: Un altre equip vol el fitxatge de Conan Ledesma

En el dinàmic món del futbol, les trajectòries dels jugadors poden canviar dràsticament en qüestió de mesos. Aquest és el cas de Jeremías "Conan" Ledesma, l'arquer argentí que, després d'una destacada etapa al Cádiz CF, afronta un present incert a River Plate i un futur que podria tornar-lo a LaLiga espanyola.

Ledesma va deixar una empremta inesborrable al Cádiz CF, on va disputar 138 partits oficials i es va convertir en el porter amb més partits a Primera Divisió en la història del club gadità. El seu lideratge i habilitats sota els tres pals van ser fonamentals per a les permanències consecutives de l'equip a l'elit del futbol espanyol. No obstant això, el descens del Cádiz en la temporada 2023-2024 va propiciar el seu traspàs a River Plate al juliol de 2024 per una xifra propera als 2,6 milions d'euros.

| Marca

En el conjunt milionari, Ledesma esperava consolidar-se com a titular. No obstant això, la presència de l'experimentat Franco Armani l'ha relegat a un rol secundari, participant en només quatre partits des de la seva arribada.

Interès de clubs de LaLiga: Un retorn imminent?

La falta de minuts a River Plate ha despertat l'interès de diversos clubs, especialment a Espanya. El Deportivo Alavés, sota la direcció d'Eduardo "Chacho" Coudet, veu en Ledesma una opció sòlida per reforçar la seva porteria, considerant la seva experiència prèvia a LaLiga, segons informava Estadio Deportivo.

D'altra banda, el Celta de Vigo també ha estat vinculat amb l'arquer argentí. La situació contractual del seu actual porter, Vicente Guaita, el contracte del qual finalitza al juny de 2025, obre la porta a la incorporació de Ledesma com a possible relleu. A més d'aquests equips, l'RCD Espanyol ha estat mencionat en diversos mitjans com possible destí per a Ledesma, especialment davant la possible sortida del seu actual guardameta, Joan García.

Però el que més ha cridat l'atenció en aquest escenari és l'aparició en escena del Cádiz. Sí, de nou el Cádiz. I és que el guardameta argentí va publicar una curiosa imatge fa uns dies a les seves xarxes socials que ha aixecat tot tipus d'especulacions. En ella se'l podia veure en un partit amb el Cádiz i acompanyant-la apareixia un emoji d'un avió.

Significarà això que el seu retorn a la Tacita de Plata és probable? Sens dubte, poques conclusions més es poden extreure d'aquest joc de pistes de Conan Ledesma en el seu perfil d'Instagram.