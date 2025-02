Ramón Álvarez de Mon pierde los papeles con la expulsión de Bellingham: 'Es para...'

Y, cómo no, ya tenemos la polémica servida. Y es que no suele hablarse de otra cosa últimamente en los partidos del Real Madrid que de eso, de las decisiones arbitrales. Desde aquel famoso comunicado, cada acción es mirada con lupa y analizada minuciosamente. Hoy, por supuesto, no iba a ser menos.

El madridismo ha estado protestando varias acciones que consideraban mal señaladas por Munuera Montero a lo largo de la primera mitad. Pedían un par de penaltis, algunas amarillas, denunciaban la agresividad de algunos jugadores de Osasuna... Pero todo estalló en el 39', cuando el colegiado le enseñó la cartulina roja a Jude Bellingham.

Lo cierto es que es complejo juzgar ahora, pues en las imágenes no termina de quedar del todo claro qué será lo que habrá dicho el centrocampista inglés al colegiado. Lo sabremos con certeza al término del duelo, cuando Munuera Montero haga pública su acta arbitral. Sin embargo, no es la primera vez en la que Jude protagoniza un episodio de estos.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana le dedicó un inteligible Fuck You al trencilla durante la disputa del derbi madrileño. En aquella ocasión salió del todo impune, pero este sábado no ha tenido la misma suerte. Esta cartulina roja ha levantado el cabreo masivo de todos los aficionados del Real Madrid, que no comprenden en absoluto la decisión y, de hecho, la critican duramente.

Cabreo en el madridismo

Algunos de los madridistas de referencia en las redes sociales, como el periodista Ramón Álvarez de Mon, ha publicado una serie de tuits en los que se hacía más que evidente su descontento. Dos de ellos, cortos, claros y directos. "Es para irse del campo", protestaba en uno. "Ahora mismo dan ganas de dejar de ver el fútbol español", amenazaba en el otro.

Para muchos aficionados merengues, como para el periodista, este año las decisiones arbitrales están perjudicando al Real Madrid y el cabreo ya es estratosférico. Han sido muchas las protestas que se han producido en los últimos días y la situación está adquiriendo cada día más tensión. Unas protestas, por cierto, no apoyadas por ningún otro equipo de LaLiga.

Precisamente este cúmulo de señalizaciones erróneas es lo que ha querido destacar Ramón Álvarez de Mon en su tercer tuit de protesta. "Son 2 penaltis que no te pitan, numerosas entradas de Osasuna no castigadas con amarilla y la sensación de que lo único que se penaliza es lo que le haya dicho Bellingham", decía. Otros madridistas iban incluso más allá y dos penaltis les parecían poco, pedían tres e incluso cuatro.

Sea como sea, la roja a Jude Bellingham es una realidad y ahora el inglés, salvo sorpresa, se perderá, mínimo, los dos próximos duelos del Real Madrid en LaLiga. Es decir, estará ausente tanto frente al Girona como frente a la Real Sociedad. Sí podrá estar, en principio, en el trascendental duelo de Champions frente al City y en las semis de la Copa.