Luis Enrique vol emportar-se al PSG un crack de l'Atlético de Madrid

L'Atlètic de Madrid travessa una temporada destacada a La Lliga EA Sports 2024/2025. Després de 23 jornades disputades, l'equip es posiciona en els primers llocs de la taula, competint colze a colze amb el Real Madrid i el FC Barcelona.La lluita pel títol està més renyida que mai, amb diferències mínimes entre els tres grans del futbol espanyol.

Pablo Barrios ha estat una peça clau en l'esquema de Diego Pablo Simeone. La seva evolució ha estat meteòrica des del seu debut amb el primer equip a l'octubre de 2022. En la present temporada, ha participat en 24 partits, 22 d'ells com a titular, acumulant 1.485 minuts de joc. Encara que no ha marcat gols, ha aportat 2 assistències i ha demostrat una precisió en la passada del 87,23%. A més, la seva capacitat per recuperar pilotes i la seva visió de joc l'han consolidat com un migcampista modern i versàtil.

El Paris Saint-Germain, sota la direcció de Luis Enrique, ha posat la seva mirada en el jove talent de l'Atlètic de Madrid, Pablo Barrios, com a objectiu prioritari per al pròxim mercat de fitxatges. El tècnic asturià, conegut pel seu coneixement del futbol espanyol, ha recomanat al president del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, iniciar converses per incorporar el centrecampista de 21 anys.

| Instagram

Augment del valor de mercat

El rendiment de Barrios no ha passat desapercebut en el panorama futbolístic europeu. El seu valor de mercat ha experimentat un increment significatiu, situant-se en 50 milions d'euros, reflectint la seva importància en l'Atlètic i la seva projecció internacional.

Quant a la classificació de La Lliga, l'Atlètic de Madrid es troba en una posició privilegiada, competint directament pel lideratge. Per la seva banda, el Paris Saint-Germain domina la Ligue 1 francesa amb autoritat, mantenint-se invicte en les primeres 21 jornades, amb 16 victòries i 5 empats, acumulant un total de 53 punts.

L'interès del PSG i la possible negociació

El PSG, conscient del talent i la projecció de Barrios, estaria disposat a realitzar una oferta significativa per assegurar el seu fitxatge. S'especula que el club parisenc podria presentar una proposta superior als 65 milions d'euros.

| XCatalunya, Canva

Tanmateix, l'Atlètic de Madrid valora altament el seu canterà i ha pres mesures per blindar-lo, incloent una millora contractual que triplica el seu salari anual, passant d'un milió a tres milions d'euros, i estenent el seu vincle fins al 2028.

La possible sortida de Barrios representaria una pèrdua sensible per a l'Atlètic, donat el seu rol fonamental en l'equip i la seva connexió amb l'afició.No obstant això, l'atractiu d'un projecte com el del PSG i la possibilitat de treballar sota les ordres de Luis Enrique podrien influir en la decisió del jugador.