Ramon Álvarez de Mon diu el que molts pensen després del Barça - UD Las Palmas

per Sergi Guillén

Ramón Álvarez de Mon és conegut per les seves anàlisis sobre el futbol espanyol. Aquest professional esportiu ha guanyat popularitat per les reflexions imparcials, sempre ben argumentades. La seva presència a xarxes socials i el seu estil directe el converteixen en un referent per als amants del futbol i del Reial Madrid.

El periodista és seguidor i soci del Reial Madrid, i el seu contingut es basa principalment a parlar sobre el club de Madrid i informar-ne de diverses exclusives. Tot i això, l'home també aprofita els seus espais per opinar sobre diferents temes del món del futbol.

El missatge a les pèrdues de temps

En aquesta ocasió, Álvarez de Mon ha tornat a fer parlar després del partit entre el Barça i la UD Las Palmas. A través de X (Twitter), l'analista va exposar una problemàtica que afecta tant aficionats com equips: el temps perdut en els partits.

| Canva, YouTube

El tuit del periodista recull una reflexió que ressona a la ment de molts aficionats al futbol. Segons Álvarez de Mon, cal establir temps efectiu de joc. "Torna a aprofitar per demanar que el futbol passi a jugar-se amb temps efectiu", va escriure al seu compte de X (Twitter).

La idea és clara: que cada minut al cronòmetre sigui un minut real de joc. La problemàtica sorgeix en analitzar els minuts perduts en els partits, especialment en els darrers trams.

En aquest cas, el tuit citat per Álvarez de Mon esmenta que entre el minut 80 i el 90 es van perdre vuit minuts. La queixa no anava dirigida als jugadors de la UD Las Palmas, però va evidenciar l'impacte de les interrupcions.

Ramon també va reconèixer que aquest problema no afecta únicament el Barça. "Avui estic content perquè ho ha patit el Barça, però altres dies li va passar al Madrid", va afegir. Amb aquesta afirmació, demostra que la seva crítica transcendeix rivalitats futbolístiques.

Una normativa que podria solucionar molts problemes

Per ell, la solució beneficiaria tots els equips, independentment dels colors. La proposta d'implementar temps efectiu no és nova, però pren força amb opinions com aquesta. La seva implementació garantiria més justícia i emoció al futbol.

A més, reduiria les polèmiques per la gestió del temps a les trobades. Aquest debat continua generant opinions dividides. Alguns consideren que canviar el format alteraria l'essència de l'esport.

Altres, com Álvarez de Mon, ho veuen com una evolució lògica i necessària. En qualsevol cas, el debat sobre el temps efectiu al futbol no ha fet més que començar.

D'altra banda, als comentaris es va generar un fort debat entre els seus seguidors, aplaudint tant la seva idea com criticant-la. "El més lògic és aturar el crono cada vegada que s'atura el partit, això és temps efectiu", esmentava un usuari als comentaris.