Gerro d'aigua freda de Ramón Álvarez de Mon al Barça: 'Fitxarà pel Reial Madrid'

per Iker Silvosa

El FC Barcelona i el Reial Madrid competeixen feroçment al camp, però també al mercat de fitxatges. Aquesta rivalitat històrica s'estén als despatxos, on tots dos clubs busquen reforçar-se amb les millors estrelles. Un dels noms més sonats en aquesta batalla és el d'Alphonso Davies, el talentós lateral esquerre del Bayern Munic, que ha estat objecte d'interès per tots dos. Tot i això, segons el periodista Ramón Álvarez de Mon, sembla que el Reial Madrid hauria pres la davantera en aquesta carrera, i el canadenc ja tindria decidit el seu proper destí.

En un tuit recent, Álvarez de Mon va revelar que l'entorn d'Alphonso Davies ha comunicat al Reial Madrid la intenció del jugador d'unir-se al club blanc. Tot i l'interès d'altres equips importants com el FC Barcelona i el Manchester United, sembla que Davies ha optat per vestir la samarreta del Reial Madrid. El periodista assegura que la decisió està presa, deixant el Barça en una posició complicada per competir pel fitxatge d'una de les promeses més grans al lloc de lateral esquerre.

El Reial Madrid està buscant un reforç sòlid per a la seva defensa, especialment després del baix rendiment mostrat per Ferland Mendy les últimes temporades. Tot i que el francès va arribar amb grans expectatives, la seva irregularitat i lesions constants han generat dubtes sobre el seu futur a l'equip. Davant d'aquesta situació, la incorporació d'Alphonso Davies podria ser una solució ideal per al lateral, aportant velocitat, qualitat tècnica i projecció ofensiva, característiques que l'han fet destacar a Munic.

| @FCBayern

Desig de Hansi Flick

A més de l'interès del Reial Madrid, altres grans equips europeus també s'han fixat a Davies. El FC Barcelona i el Manchester United han seguit de prop la situació del canadenc, que acaba contracte amb el Bayern el proper estiu. Tot i els rumors de renovació, fins ara no hi ha hagut avenços significatius en l'extensió del seu vincle amb el club alemany. Això ha obert la porta perquè altres equips intentin convèncer el jugador de canviar d'aires, aprofitant la manca de claredat en la situació contractual.

El possible fitxatge de Davies seria un cop dur per al Barça, que busca enfortir la seva defensa i brindar competència a Balde. A més, Alphonso Davies encaixaria perfectament a l'esquema de joc de Hansi Flick, amb qui ja va coincidir al Bayern. Tot i això, el poder econòmic del Reial Madrid i la preferència del jugador pels blancs semblen haver inclinat la balança a favor de l'equip dirigit per Carlo Ancelotti.