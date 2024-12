Cristóbal Soria reacciona al penal xiulat al Reial Madrid... i no agradarà a Roncero

Cristóbal Soria és un molt conegut personatge de la televisió esportiva a tot Espanya, famós pel seu paper com a col·laborador en programes com El Chiringuito de Jugones.

El seu estil irreverent i la seva passió desmesurada pel club sevillà el van portar a convertir-se en un personatge mediàtic. Especialment pels seus enfrontaments dialèctics i la seva habilitat per generar debats apassionats.

El seu carisma i forma tan directa d'expressar les seves opinions li han valgut tant seguidors fidels com detractors, consolidant-ho com una figura polaritzadora al món de l'esport. A la televisió, Soria es caracteritza per defensar sempre el seu Sevilla FC i per criticar obertament clubs com el Reial Madrid, cosa que genera intenses discussions amb altres tertulians.

El seu estil, marcat per la ironia i un sentit de l'humor provocador, l'ha convertit en un dels col·laboradors més recognoscibles d'El Chiringuito. A més de la seva faceta mediàtica, també ha sabut aprofitar les xarxes socials com X (Twitter), on ahir es va fer viral amb un vídeo molt divertit.

La seva manera de parlar sobre l'arbitratge

El dia d'ahir vam tornar a veure una actuació arbitral molt pobra en la trobada entre el Reial Madrid i el Getafe. Després de les males decisions del col·legiat en el partit entre el Barça i la UD Las Palmas, tothom tenia el focus posat a l'enfrontament al Santiago Bernabéu.

| El Chiringuito

Un d'ells era Cristóbal Soria, que no va trigar a pronunciar-se a X (Twitter) sobre les decisions arbitrals de la trobada. A l'inici del mateix, es va assenyalar una pena màxima incomprensible sobre Antonio Rudiger. L'acció era un forcejament a l'àrea del Getafe prèvia a un córner, i es va acabar xiulant penal per una agafada de Nyom molt lleu.

Davant aquesta polèmica decisió, Soria va pujar un graciós vídeo acompanyat del text següent. "Els del Reial Madrid sempre fidels a la seva història". Al mateix material audiovisual es veu un nen caient després d'intentar rematar una pilota.

Darrere d'això, el vídeo està editat i es veu un fragment d'un àrbitre espanyol assenyalat penal a favor del Reial Madrid. Aquest tipus de memes han estat molt presents darrerament a la comunitat esportiva de X (Twitter), i aquest tuit de Sòria no va trigar a fer-se viral i omplir-se de comentaris.

A més de les rialles, alguns usuaris convidaven a la reflexió parlant del següent. "Cada dia valoro més tots els títols del meu Barça, lliga podrida"; esmentava aquest culer. I és que molts seguidors del F.C Barcelona han posat el focus en la necessitat d'haver de jugar sempre al màxim nivell perquè les males decisions arbitrals no hi influeixin.

D'altra banda, un altre seguidor oferia una dada molt interessant que no va trigar a captar l'atenció de Sòria. "El Reial Madrid és l'equip amb més penals a favor (6) i amb menys penals en contra (0), de la Lliga", explicava l'usuari.