Raphinha diu el que pensen molts al Barça: 'Perquè no em sancionin...'

per Sergi Guillén

El FC Barcelona continua immers en una preocupant ratxa de resultats a LaLiga. Ahir, l'equip català va sumar la tercera jornada consecutiva sense guanyar, aquesta vegada davant una UD Las Palmas que va mostrar la seva millor versió.

La derrota per 1-2 a Montjuïc va deixar els culers amb seriosos dubtes sobre la seva capacitat per mantenir-se en la lluita pel títol. Especialment amb el Reial Madrid assetjant el lideratge. El matx, que coincidia amb la celebració del 125è aniversari del club, va ser un cop dur per als aficionats que van omplir l'estadi.

Las Palmas, liderat per un tècnic brillant com Diego Martínez, va saber aprofitar les debilitats del Barça. Amb un joc agosarat i una defensa sòlida, els canaris van deixar en molta evidència els problemes de l'equip dirigit per Hansi Flick, especialment a la segona part.

Raphinha parla després de la derrota del Barça

La pressió sobre l'entrenador del Barça creix cada vegada més. Les decisions tàctiques i la manca de reacció durant els partits han generat crítiques entre l'afició i els mitjans.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

A aquest panorama s'hi afegeix la frustració de jugadors clau com Raphinha. Qui, tot i marcar, no va dubtar a mostrar el seu enuig per la situació actual de l'equip.

Raphinha no va ocultar el descontentament després del partit. En declaracions a Movistar, el brasiler va deixar clares les sensacions. “Vam estar malament al partit, hem de mirar el que estem fent malament per intentar millorar”, va afirmar.

La frustració era palpable en el to i en el llenguatge corporal. Quan li van preguntar pel seu gol, va deixar clar que no n'hi havia prou: “No m'importa el gol, m'importava la victòria. Si estic enfadat? Sí”.

Posa èmfasi en l'arbitratge sense entrar a polèmiques

El davanter també es va queixar de les pèrdues de temps de Las Palmas a la segona meitat. "No vull parlar perquè el poden fer servir en contra meva i sancionar-me", va comentar, deixant entreveure el seu enuig per la gestió de l'àrbitre.

Segons Raphinha, amb prou feines es van jugar 30 minuts efectius en lloc dels 45 reglamentaris. L'enuig de Raphinha reflecteix el sentir de molts al Barça. Els problemes de l'equip no només passen per errors tàctics, sinó també per una falta d'actitud aparent en moments clau.

Tot i això, el brasiler continua sent un dels punts positius d'aquesta temporada. Amb el gol d'ahir, ja suma 9 punts i 6 assistències a LaLiga, xifres que demostren el compromís i la qualitat.

El Barça ha de reaccionar aviat si vol revertir aquesta situació. Mentrestant, jugadors com Raphinha no perden l'esperança, encara que la seva paciència sembla estar arribant al límit. Ja són 3 els partits seguits sense guanyar a la Lliga, i lluny queda ja aquest equip que va enamorar a tots els culers a principi de temporada.