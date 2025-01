Raphinha esclata contra els àrbitres: 'Si dic...'

El que va ocórrer dimarts a Lisboa donarà molt de què parlar. Primer, per l'autèntica oda en què es va convertir el partit; nou gols i una remuntada èpica del Barça, que va acabar imposant-se al 95'. Per descomptat, també per la polèmica, que va afectar, aparentment, a ambdós conjunts per parts gairebé iguals.

Però no acaba aquí. Els tres xiulets de Danny Makkiele no van suposar, ni de lluny, el final de la trama. Van ser diversos els enfrontaments que hi va haver entre integrants de les dues esquadres al túnel de vestidors, encara que no ho vam poder presenciar en l'emissió per la restricció de la UEFA en aquests casos. I per si això fos poc, el quart temps es va disputar a les zones de premsa.

Allà va acudir Raphinha a xerrar amb els periodistes i, com ve sent habitual últimament, les seves paraules van encapçalar molts titulars. En aquest cas, per la seva dura referència als àrbitres de LaLiga després de ser preguntat per si preferia els col·legiats de la Champions o de la competició domèstica. I allà va arribar la llança: "Si dic el que penso, potser no tornaria a jugar a LaLiga, però és el que tenim".

El brasiler, doncs, va ser l'MVP al terreny de joc després del seu doblet i del seu gol en el temps de descompte per certificar la remuntada. Però també ho va ser en el pròleg, amb la seva habitual honestedat davant les càmeres.

Més queixes culers contra els àrbitres

Al marge de l'explosivitat del brasiler, Joan Laporta s'ha mostrat amb la mateixa fermesa de les últimes setmanes, reiterant les seves queixes cap als arbitratges. Sense arribar a la cruesa de l'atacant, el president blaugrana no ha dubtat a qualificar com a "un escàndol" algunes de les últimes decisions, i ha demanat més coherència i, sobretot, un ús més clar de la tecnologia disponible. Per a Laporta, el problema no rau en l'existència del VAR, sinó en la forma en què s'aplica en cada situació.

Mentrestant, Hansi Flick, amb un tarannà habitualment conciliador i poc donat a buscar excuses en el col·lectiu arbitral, ha decidit pronunciar-se amb cert malestar. El tècnic alemany, satisfet amb el rendiment dels seus en competició europea, no comprèn que a LaLiga es visquin episodis tan polèmics i, al mateix temps, tan unànimes per a l'entorn blaugrana. Tot i no fer al·lusions tan directes com Raphinha, Flick ha deixat entreveure que la desconfiança cap a alguns col·legiats creix al vestidor, i que el club no es quedarà de braços plegats.

Un altre dels referents de l'equip, Marc-André ter Stegen, va ser consultat per les declaracions de Raphinha i es va limitar a dir que entén la frustració del seu company. Així i tot, el porter alemany va recalcar que la plantilla prefereix centrar-se en l'estrictament futbolístic: "No volem distraccions; prou feina tenim per intentar guanyar tots els títols possibles", apuntava amb serenitat. De manera similar s'ha expressat Jules Kounde, un dels últims damnificats per la suposada injustícia arbitral. El central francès va insistir que la plantilla manté la cohesió i que, malgrat els revessos soferts en alguns encontres de Lliga, l'atmosfera de l'equip és positiva.