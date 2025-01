L'Atlético de Madrid vol pescar a Osasuna: Li demanen 25 milions a Gil Marín

El CA Osasuna està protagonitzant una gran temporada que el col·loca en la disputa pels llocs europeus. Sota la direcció de Vicente Moreno, el conjunt navarrès ha trobat un equilibri gairebé perfecte entre el treball col·lectiu i el talent individual de les seves noves incorporacions. No obstant això, aquest èxit en els terrenys de joc els està passant factura en forma de pretendents per a diverses de les seves figures.

Després de la marxa de David García a l'Al-Rayyan de Catar, Osasuna es va reforçar amb Enzo Boyomo, un central jove que venia de quallar una magnífica campanya al Real Valladolid (club amb el qual va ascendir a LaLiga EA Sports) i que, al seu torn, comptava amb experiències prèvies a Toulouse, Albacete o el Blackburn Rovers anglès.

A penes li ha costat temps adaptar-se a El Sadar i a l'exigència de Vicente Moreno. Als seus 23 anys, Boyomo ha completat la majoria dels partits possibles en aquest curs, demostrant el seu poder físic, la seva intel·ligència tàctica i la seva solvència en els duels directes, raons que han cridat l'atenció d'un Atlètic de Madrid en cerca activa de centrals. Així ho ha avançat el mitjà El Nacional.

Reforç necessari a la defensa

Diego Pablo Simeone, que ja va apuntar la necessitat de reforçar la defensa, hauria posat els seus ulls en el central camerunès i veu en ell un recanvi ideal per cobrir les previsibles sortides de jugadors com Axel Witsel, Reinildo Mandava o César Azpilicueta, que no entrarien en els plans del Cholo de cara a la pròxima campanya. A més, l'uruguaià José María Giménez no deixa de generar dubtes per les constants lesions que l'han apartat dels onzes clau en temporades anteriors i Clément Lenglet té contracte de cessió.

No és la primera vegada que l'Atleti mira cap a Pamplona per reforçar la seva plantilla. En les últimes campanyes, la vinculació entre ambdós clubs ha estat notable, ja fos per traspassos o per cessions amb certa freqüència. No obstant això, en el cas de Boyomo, l'operació no es presenta senzilla. El defensa, que a penes va signar per Osasuna a l'estiu a canvi d'uns cinc milions d'euros, té fixada ara una clàusula de rescissió de 25 milions.

| @caosasuna

Aquesta quantitat no seria un problema insalvable per a l'economia colchonera, però obligaria a una negociació en la qual el club blanc-i-vermell intenti reduir costos o incloure alguna fórmula que abarateixi el fitxatge (jugadors, bonus o pagaments fraccionats). No obstant això, Osasuna no té urgències econòmiques i, després de veure els resultats positius en la classificació, lluitarà per mantenir en la seva plantilla un dels seus pilars defensius.

Per la seva banda, el mateix Boyomo no oculta la seva ambició: malgrat estar agraït amb Osasuna per brindar-li l'oportunitat d'assentar-se a LaLiga EA Sports, és conscient que una hipotètica arribada a l'Atlètic de Madrid suposaria un pas de gegant en la seva carrera. Així i tot, és un jugador que es mostra centrat en seguir creixent a Pamplona i que no forçarà una sortida immediata si les condicions no són avantatjoses per a ambdues parts.