Rafa Mir segueix a la seva: la seva resposta a una petició del Sevilla

Rafa Mir continua sent jugador del Sevilla FC i, de moment, no sembla tenir cap intenció de canviar d'aires. El davanter murcià, que encara té dos anys de contracte a Nervión, s'ha convertit en un dels protagonistes del mercat estival, però no precisament per la seva predisposició a sortir.

L'esportista està fent la pretemporada sota les ordres del cos tècnic, però el seu futur és una incògnita. Mir sap que no parteix com a primera opció per a l'atac sevillista, i que el seu rendiment en les últimes temporades ha estat irregular. Tanmateix, el seu contracte blindat i la seva situació personal a la ciutat el fan estar còmode.

Rafa Mir no cedeix: vol cobrar fins a l'últim euro

El davanter no està disposat a renunciar a cap quantitat de les que li corresponen per contracte. El club, per la seva banda, veuria amb bons ulls una sortida que alliberés una fitxa important i permetés obrir espai a noves incorporacions, fins i tot encara que no s'ingressés ni un euro pel traspàs.

Rafa Mir vol garanties: o es queda i cobra tot el que s'ha pactat, o si surt, serà sota unes condicions que el beneficiïn econòmicament. No accepta rebaixes ni cessions amb sacrificis salarials. I mentrestant, continua entrenant-se i publicant a les xarxes socials amb total normalitat.

Estabilitat personal i poques ganes de marxar a l'estranger

Més enllà de l'aspecte contractual, hi ha un altre factor que pesa en la decisió del davanter: el seu benestar personal a Sevilla. A través de les seves xarxes socials, Mir ha mostrat en les últimes setmanes una imatge relaxada, gaudint de la ciutat i del seu entorn. Aquesta estabilitat sembla tenir més valor que iniciar una aventura en un destí llunyà.

De fet, fonts properes asseguren que si finalment acaba sortint del club, preferiria continuar a Espanya abans que emprendre una experiència internacional. Aquesta preferència ha limitat encara més el ventall d'opcions reals per al seu futur immediat.

El Sevilla necessita alliberar espai

Mentrestant, la direcció esportiva del Sevilla continua treballant en noves incorporacions i sortides. L'operació recent amb Lucien Agoumé, de qui ja posseeix el 90% dels drets, és una mostra que l'activitat als despatxos continua.

Tanmateix, jugadors com Rafa Mir o Adnan Januzaj continuen suposant un fre en la reestructuració de la plantilla. El cos tècnic espera poder resoldre aquestes situacions abans de l'inici de LaLiga, però el temps corre i les postures no s'apropen.

L'oferta que no va prosperar

El davanter ha rebut ofertes i contactes, encara que la majoria informals. Tanmateix, una d'elles sí que va ser ferma: una oferta concreta procedent del futbol brasiler. Es tractava d'una operació que hauria suposat un estalvi considerable per al club andalús, i que fins i tot va ser valorada positivament per la cúpula directiva.

Però l'esportista, fidel al seu full de ruta, va decidir rebutjar la proposta. I no era una oferta qualsevol: el club interessat era el Botafogo. Sí, Rafa Mir ha dit “no” al Botafogo, demostrant que la seva prioritat no és sortir a qualsevol preu, sinó mantenir el control del seu destí… i del seu compte bancari.