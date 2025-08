Nova operació en marxa al Real Betis: Sona un altre lateral

El Real Betis continua amb pas ferm en la seva planificació de plantilla per a la temporada 2025/2026. La direcció esportiva, liderada per Manu Fajardo, ja ha tancat diverses incorporacions, però no perd de vista les possibles sortides ni les oportunitats que ofereix el mercat internacional.

Una de les posicions que podrien patir canvis en les pròximes setmanes és la de lateral esquerre, especialment si es confirma la sortida de Romain Perraud i arriba alguna oferta convincent per Ricardo Rodríguez. En aquest escenari, ha aparegut un nou nom a l'agenda del club, que ha sorprès tant per la seva joventut com pel baix cost del seu possible fitxatge.

Es tracta d'un jugador internacional, amb experiència en una de les lligues més competitives d'Europa i que ja ha manifestat la seva intenció d'abandonar el seu club actual per fer un pas endavant en la seva carrera.

| Real Betis

Un perfil jove amb projecció internacional

El futbolista en qüestió té 21 anys, juga com a lateral esquerrà i ja compta amb experiència en el futbol professional. S'ha format en un club històric de França i recentment ha completat una temporada a la Ligue 2, on ha tingut minuts i protagonisme.

L'interessant del cas és que el seu club actual estaria disposat a deixar-lo sortir per només un milió d'euros, una xifra baixa tenint en compte els preus inflats del mercat. No obstant això, i malgrat l'atractiu de l'operació des del punt de vista econòmic, al Betis no ho veuen com una prioritat immediata.

| XCatalunya

Competència internacional

Segons informacions procedents de França, el Chicago Fire de la MLS i l'Hoffenheim també s'haurien interessat per ell, cosa que complica encara més qualsevol intent verd-i-blanc d'incorporar el jugador. Tots dos clubs ofereixen estabilitat, minuts i un entorn menys exigent que el que trobaria a la lliga espanyola.

En qualsevol cas, l'operació encara es troba en una fase molt preliminar. Des de l'entorn del jugador han confirmat que estan escoltant ofertes, però no hi ha res tancat amb cap club. El Betis, per la seva banda, no descarta moviments d'última hora si es produeixen sortides inesperades en defensa. La sortida de Perraud és gairebé segura, però la continuïtat o no de Ricardo Rodríguez podria ser clau.

Un nom a tenir en compte

L'afició està expectant davant dels possibles últims fitxatges de l'estiu. L'arribada de jugadors com Deossa o la incorporació de Riquelme, que s'està integrant ràpidament gràcies a la seva bona relació amb Isco, ha generat il·lusió a l'entorn bètic. Poder fitxar un jove talent per un preu assequible obre una nova via.

I és que, encara que no és el nom més mediàtic del mercat, el seu potencial i joventut podrien convertir-lo en una aposta intel·ligent per al futur. De moment, no és una prioritat, però el seu perfil encaixa amb la filosofia de club: talent emergent, baix cost i projecció internacional.

El nom que ha despertat l'interès del Betis és ni més ni menys que Jacques Ekomié, internacional amb Gabon i actual jugador de l'Angers francès.