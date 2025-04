Adrián Sánchez i Xavi Valls assenyalen l'error decisiu en el Borussia-Barça

per Iker Silvosa

El Barça va patir; va patir molt. A estones, van aparèixer els fantasmes del passat, aquells que recordaven amb maldat aquelles eliminatòries davant del Liverpool i la Roma. I, de fet, molt a prop van estar de repetir el disgust. Però, al final, aquesta vegada la sort es va tenyir de blaugrana i els culers van poder superar l'eliminatòria.

Ho van fer, això sí, després de perdre per 3-1 al feu d'un Borussia Dortmund que tampoc semblava tenir moltes armes més enllà del talent de Guirassy. Amb això, els de Hansi Flick trenquen una esplèndida dinàmica i perden el seu primer partit el 2025. Però això ara és secundari. L'important és que, sis anys després, el Barça és en unes semifinals de la Champions.

| FCB

Un gol en pròpia porta de Bensebaini va ser el que va brindar tranquil·litat als catalans. La veritat és que no va estar gens bé el Barça, a anys llum de la seva millor versió. Ni a nivell ofensiu produïen amb tanta efectivitat com ens tenen acostumats ni en tasques defensives es mostraven contundents ni concentrats. L'actitud, a estones, també podia retreure's per estar lluny de ser la desitjada.

Però, malgrat tot això, la veritat és que els culers podrien haver tancat l'eliminatòria molt abans i haver-se estalviat minuts de patiment. Era el minut 43 de la primera meitat quan un servei de banda des del costat dret va botar dins de l'àrea del Dortmund i el va batallar Lewandowski. El polonès es baralla a estirades amb el seu defensor, Bensebaini, i tots dos acaben a terra.

L'àrbitre, l'italià Maurizio Mariani, va assenyalar falta del davanter blaugrana. No obstant això, revisant les imatges, es pot apreciar que, dels dos, Lewy és el que menys forceja i el que més rep. De fet, el defensor marroquí del Dortmund li propicia quelcom similar al conegut com l'abraçada de l'os. Hi ha debat.

Protestes massives

L'acció, en primera instància, va passar totalment desapercebuda i el joc es va reprendre com si res, amb Lewandowski com a únic protestant. Marco Di Bello, des de la Sala VOR, tampoc va instar l'àrbitre principal a revisar la jugada. No obstant això, minuts després, les xarxes socials es van inundar de protestes. Molts culers demanaven penal.

Un d'ells va ser el periodista Xavier Valls, que ho tenia molt clar. "Pot ser que s'hagi menjat un penal a Lewandowski com qui es menja una gilda?", protestava al seu perfil de X. A la mateixa plataforma podíem llegir també les queixes d'un altre comunicador, en aquest cas d'Adrián Sánchez: "No era penal a Lewandowski?".

Sigui com sigui, la veritat és que, més enllà d'aquesta acció aïllada que dona peu a opinions de tot tipus, l'arbitratge, en termes generals, va ser correcte. El transalpí Maurizio Maríani és considerat com un dels millors en el seu àmbit actualment. De fet, ja va arbitrar l'anada dels quarts de final entre Paris Saint Germain i Aston Villa. Poc habitual que un àrbitre repeteixi en una mateixa eliminatòria de la màxima competició continental.