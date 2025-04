Rafa Guerrero deja mudos a los merengues tras la sanción a Mbappé: 'Me...'

La polémica ha vuelto a rodear al Real Madrid, aunque esta vez el foco de atención no ha estado únicamente en el terreno de juego, sino en las oficinas del Comité de Disciplina de la RFEF. El motivo: una decisión que tiene a toda la afición del fútbol español discutiendo y analizando minuciosamente las imágenes de la última entrada polémica protagonizada por una de las estrellas más mediáticas de LaLiga.

El incidente sucedió en un partido clave para el Real Madrid frente al Deportivo Alavés el pasado fin de semana, en plena lucha por el título doméstico. La acción en cuestión involucra a Kylian Mbappé, cuya dura entrada sobre Antonio Blanco despertó críticas inmediatas desde diversos sectores del fútbol español. Aunque muchos esperaban una sanción ejemplar, la resolución final ha dejado desconcertados a varios analistas deportivos y aficionados por igual.

Según el acta arbitral redactada por Soto Grado, la entrada del delantero francés incluía el balón de por medio, lo cual establecía una horquilla sancionadora que iba de uno a tres encuentros. Finalmente, el Comité optó por la mínima sanción posible: un solo partido, lo que implica que Mbappé únicamente se perderá el duelo ante el Athletic de Bilbao.

El Real Madrid afronta actualmente la fase más decisiva de la temporada, situado entre los primeros puestos en LaLiga y con opciones abiertas en la Copa del Rey. La baja de Mbappé podría haber supuesto una dificultad añadida, especialmente considerando su trascendental participación ofensiva: en lo que va de temporada, el francés suma más de 20 goles entre todas las competiciones, consolidándose como pieza clave en el esquema de juego merengue.

La decisión del Comité de Disciplina de aplicar la mínima sanción ha generado revuelo, especialmente porque permitirá que Mbappé esté presente en la esperada final de la Copa del Rey, circunstancia que alivia considerablemente las preocupaciones del cuerpo técnico blanco encabezado por Carlo Ancelotti.

Rafa Guerrero entra en escena

Ante este escenario, la voz crítica más llamativa ha sido la del conocido ex árbitro asistente Rafa Guerrero, quien no dudó en expresar su descontento en redes sociales con un contundente mensaje: "Me parecería más justo 2 partidos. Pero esto es lo que hay". Esta frase ha sido ampliamente comentada, ya que Guerrero es considerado una autoridad en cuestiones arbitrales, además de ser una figura influyente entre seguidores y detractores del Real Madrid.

El tuit del ex árbitro asistente rápidamente acumuló miles de visualizaciones, reacciones y comentarios divididos. Algunos aficionados al fútbol apoyan firmemente su postura argumentando que la gravedad de la acción exigía un castigo más severo, mientras que desde la afición madridista se valora como justa la decisión del Comité.