Pacheta vol un jugador del Rayo Vallecano per al Granada

El Granada afronta el tancament de mercat amb la necessitat de reforçar la seva davantera després d'un inici de lliga ple de dubtes. La derrota davant el Deportivo (1-3) en la primera jornada de liiga ha deixat en evidència la manca de recursos ofensius, un problema que Pacheta vol resoldre com més aviat millor. En aquest escenari, ha sorgit el nom d'Etienne Eto'o, davanter del Rayo Vallecano, com a possible incorporació.
Un cognom amb història i un davanter en creixement
Etienne Eto'o, de 23 anys, carrega amb un cognom il·lustre que inevitablement l'acompanya en la seva carrera professional. Fill del mític Samuel Eto'o, el camerunès continua forjant el seu propi camí en el futbol espanyol. El curs passat va debutar a LaLiga de la mà d'Íñigo Pérez, complint així un primer objectiu d'assentar-se en el futbol professional.
Al filial del Rayo, militant a Tercera Federació, va signar una temporada de molt d'escàndol: 27 gols en 17 partits, una xifra que demostra el seu instint golejador. Aquesta efectivitat li va obrir les portes del primer equip, tot i que per ara no compta amb gaire confiança dins dels plans de l'entrenador rayista.
El Granada, atent a la seva situació contractual
Amb contracte fins al juny de 2027, el Rayo no vol frenar la projecció d'Etienne Eto'o i contempla una cessió com a millor alternativa. Segons va avançar el diari Ideal, el Granada ha rebut l'oferta del jugador i estudia l'operació. El club andalús valora que la seva arribada pugui aportar frescor i gols en un moment clau del curs.
La necessitat a la davantera és evident. Amb Weissman i Lucas Boyé a la rampa de sortida rumb a l'Alavés, l'equip nassarita necessita efectius per competir amb garanties. L'experiència d'Eto'o i la seva capacitat per adaptar-se a diferents rols ofensius encaixen amb el perfil que Pacheta vol sumar al projecte.
Competència a LaLiga Hypermotion
L'interès per Etienne Eto'o no és exclusiu del Granada. El Burgos, dirigit per Ramis i amb Michu a la direcció esportiva, també ha mostrat el seu desig d'incorporar-lo. El conjunt burgalès, líder després de golejar la Cultural Leonesa en la primera jornada, busca aprofitar el seu bon moment per tancar fitxatges que mantinguin l'elevat nivell competitiu.
Aquest interès creuat converteix el futur del davanter en una incògnita. Tant Granada com Burgos ofereixen contextos diferents, però tots dos garanteixen minuts i responsabilitat per continuar creixent a LaLiga Hypermotion.
Un compte enrere decisiu
Amb només onze dies per al tancament del mercat, el desenllaç és proper. La prioritat del Granada és tancar les sortides dels seus atacants i alliberar espai salarial, cosa que condiciona qualsevol moviment. Tot i això, Pacheta insisteix a comptar amb reforços per no repetir errors que puguin condemnar la temporada des de l'inici.
Etienne Eto'o representa una aposta de futur i present. La seva joventut, sumada a la capacitat golejadora ja demostrada en categories inferiors, el converteixen en un perfil atractiu. El Granada haurà de moure's ràpid si no vol veure com un altre club, com el Burgos, s'avança en la pugna per un jugador que promet donar molt que parlar.