Queda lliure: El fitxatge que hauria de fer el Girona de Míchel

A Montilivi, la planificació esportiva per a la pròxima temporada ja està en marxa. Després d'un any carregat d'emocions a la Lliga, el Girona FC s'enfronta a una finestra de fitxatges on l'equilibri entre joventut i experiència serà clau per consolidar el projecte de Míchel. El club català, que recentment ha apostat per veterans de prestigi internacional, sap que els reforços en defensa marcaran la diferència per afrontar els nous reptes que depara el futbol d'elit.

En les últimes temporades, el Girona ha sorprès el mercat espanyol amb una estratègia molt definida: donar entrada a jugadors amb una àmplia trajectòria a les millors lligues europees. Fitxatges com el de Daley Blind —ex de l'Ajax i del Manchester United— o l'arribada d'Arthur, ex del Barça, han reforçat la columna vertebral de l'equip, aportant solidesa i veterania en moments clau del curs.

L'aposta per l'experiència no ha estat només en defensa o al mig del camp. A la davantera, el lideratge de Cristhian Stuani ha estat fonamental. L'uruguaià, tot un veterà del futbol europeu, va tornar a demostrar aquesta temporada que és molt més que un golejador: la seva capacitat per aparèixer en els moments crítics va ser determinant per evitar el descens i assegurar la permanència a la Lliga. Aquest model de fitxatges, combinant joventut i experiència, podria tornar a repetir-se a la pròxima finestra de traspassos.

Jason Denayer, un central amb experiència internacional

En aquest context, el nom de Jason Denayer encaixa a la perfecció amb el perfil que el Girona està buscant. El central belga, de 31 anys, ha quedat lliure després de rescindir el seu contracte amb l'Al-Fateh de l'Aràbia Saudita i ara busca un nou destí per continuar la seva carrera. Encara que de moment no ha sonat oficialment per a cap club espanyol —ni tan sols per al Girona—, molts aficionats i analistes veuen en Denayer una oportunitat de mercat molt interessant per als equips que busquen reforçar la seva rereguarda.

La trajectòria de Denayer és impecable. Format al planter del Manchester City, on va arribar a debutar després de passar pel filial, ha jugat en lligues tan exigents com la Premier League, la Ligue 1 i la Süper Lig turca. Els seus passos pel Galatasaray i l'Olympique de Lyon li van permetre disputar competicions europees de primer nivell i curtir-se davant d'alguns dels millors davanters del continent. A més, ha estat internacional amb Bèlgica en grans tornejos, com l'Eurocopa i el Mundial, acumulant experiència i galons en cites de màxima pressió.

Entre els seus èxits més destacats figura la conquesta de la lliga turca amb el Galatasaray i diversos títols nacionals a Escòcia i Turquia. Denayer es caracteritza per la seva potència física, el seu bon joc aeri i una capacitat per anticipar-se que el converteix en un defensor fiable, fins i tot quan el partit es posa costa amunt. Els seus 1,84 metres i la seva fortalesa en l'u contra u serien un plus per a qualsevol equip de la Lliga.

Per què encaixaria Denayer al Girona?

L'arribada d'un central amb el perfil de Denayer aportaria al Girona quelcom que sempre és necessari a la Lliga: experiència en partits d'alt voltatge i una mentalitat guanyadora forjada en grans escenaris. L'equip de Míchel necessita apuntalar la seva defensa després d'un any en què, per moments, ha patit molt. Els precedents amb jugadors veterans com Blind o fins i tot el mateix Stuani demostren que, quan s'aposta per futbolistes acostumats a l'elit, el salt de qualitat és immediat.

A més, Denayer és un jugador que s'adapta a diferents esquemes tàctics, ja sigui en una defensa de tres o quatre defenses, cosa que encaixaria en el sistema flexible de Míchel. El seu coneixement del futbol europeu, sumat a la seva maduresa, permetria una integració ràpida al vestidor i una aportació immediata tant dins com fora del camp.

Per ara, el nom de Jason Denayer no ha estat vinculat oficialment al Girona, ni tan sols en rumors de mercat. Tanmateix, la seva situació contractual —lliure després de finalitzar amb l'Al-Fateh— i el seu historial fan que molts el vegin com un fitxatge lògic per al club català. A Twitter, diversos aficionats ja han deixat caure la idea: “És un fitxatge clar per al Girona FC”, comentava l'usuari @Sergi288 citant la notícia de la seva sortida de l'Aràbia Saudita.