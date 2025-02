Gir de 180 graus a la Reial Societat amb Imanol Alguacil

La Real Societat travessa una ratxa negativa de resultats que ha impactat seriosament la seva posició a la taula de LaLiga. A la darrera setmana va encadenar tres derrotes consecutives, incloent-hi una contundent golejada 0-3 a casa davant el Getafe​. A més, va caure davant equips teòricament inferiors com el València (en zona baixa) i va patir una dura derrota a Europa contra la Lazio (3-1)​.

La derrota contra Osasuna aquest passat diumenge per 2 a 1 va ser la gota que va fer vessar el got. Aquests entrebancs han fet que l'equip txuri-urdin perdi el terreny guanyat: després d'aquesta sèrie, ha caigut fins a l'onzena posició de la classificació, lluny dels llocs europeus​. De fet, va desaprofitar l'oportunitat d'entrar en zona de competicions continentals i es va quedar estancat en 28 punts a mitja temporada​.

Aquesta situació contrasta amb el rendiment de temporades anteriors. Sota el comandament d'Imanol Alguacil, la Real havia estat un fix a la part alta de la taula durant els últims anys, lluitant per Europa. Per exemple, aquest inici de curs ha estat el pitjor de l'era Imanol: només 4 punts sumats en les primeres sis jornades (1 victòria, 1 empat)​. Aquests registres inicials estan molt lluny de les cinc campanyes prèvies, en què l'equip sempre va començar fort, instal·lat des del principi en la lluita europea.

| YouTube

De fet, després de set jornades (una avançada per calendari), la Real va arribar a ocupar el 16è lloc amb 4 punts, només un per sobre del descens​. La falta de gol va ser alarmant en aquest tram: només 3 gols en sis partits, amb un xG (gols esperats) inferior a 0,5 per partit​. Tot i que després va reaccionar al novembre amb diverses victòries seguides, la irregularitat va tornar a aparèixer amb l'arribada del nou any​.

Mal moment a Europa

Pel que fa a competicions europees, la dinàmica tampoc ha estat l'ideal. El conjunt donostiarra ha mostrat alts i baixos a la UEFA Europa League, encaixant resultats adversos com la mencionada derrota davant la Lazio​. Després de les tres primeres jornades europees acumulava només 4 punts de 9 possibles​, comprometent la seva classificació.

Tot i que va aconseguir encarrilar la fase de grups posteriorment (segons Take Kubo "matemàticament estem classificats ja" va dir a finals de gener)​, la imatge mostrada va generar dubtes. La fragilitat recent es va evidenciar fins i tot davant rivals modestos: Kubo, una de les figures de l'equip, va qualificar el partit contra el Getafe com "una vergonya", demanant perdó a l'afició per l'actuació de l'equip​. El japonès va admetre no trobar explicació a la mala ratxa –"veníem d'una setmana molt bona; aquesta setmana hem perdut els tres partits, no sé"– i va fer una crida a la unió del vestidor per revertir la situació​.

Sortides que han fet mal

Un altre factor assenyalat és la planificació de la plantilla el passat estiu. Imanol no ha amagat el seu malestar amb la direcció esportiva per com es va gestionar el mercat​​. De fet, el tècnic ha anat més enllà i ha apuntat directament al director esportiu, Roberto Olabe, com el "gran responsable" de la situació​. La raó és una planificació considerada "desastrosa" per l'entrenador​: es va permetre la sortida de dos pilars fonamentals –el migcampista Mikel Merino i el central Robin Le Normand– rumb a la Premier i a un rival directe a LaLiga​. A punt va estar també de marxar Martín Zubimendi al Liverpool, tot i que finalment el canterà va decidir quedar-se​.

| Real Sociedad

La Real Societat viu la seva primera gran crisi amb Imanol Alguacil després d'anys de progressió constant. Els mals resultats l'han relegat a la zona mitjana, cosa inusual en la seva recent trajectòria, i han destapat problemes tant esportius (falta de gol, fragilitat defensiva, irregularitat) com de planificació (sortides no cobertes, fitxatges fallits).

El repte immediat d'Imanol és tallar la mala ratxa –"hem de centrar-nos en el pròxim partit i recuperar sensacions", insisteix el tècnic– abans que sigui massa tard per a les aspiracions europees del club. La situació recorda que en el futbol els projectes, per sòlids que siguin, depenen en bona mesura dels resultats presents.

Possibles candidats a reemplaçar Imanol Alguacil

Tot i que la directiva manté públicament la seva confiança en Imanol, els recents entrebancs han provocat rumors sobre un possible relleu a la banqueta txuri-urdin. En cas que la situació no millori, diversos candidats han sonat per ocupar el lloc d'Alguacil. Aquests són alguns noms mencionats, juntament amb el seu perfil i viabilitat:

Jagoba Arrasate

Actual entrenador del RCD Mallorca (i ex tècnic d'Osasuna). Arrasate, de 46 anys, coneix la casa: va dirigir la Real Societat una dècada enrere (2013-14, després de la marxa de Montanier) i va ser el tècnic que va fer debutar molts canterans actuals. A Osasuna va completar un cicle exitós (va classificar l'equip navarrès a una final de Copa i a Europa) i aquest estiu va decidir canviar d'aires. Es va fer càrrec del Mallorca el passat estiu, i està aconseguint un rendiment fantàstic, fins al punt de tenir l'equip balear en llocs europeus (sisens a LaLiga) per davant de la pròpia Real​.

El seu coneixement del club i la seva capacitat per maximitzar plantilles humils el fan atractiu per a la directiva. Aperribay valora seriosament apostar per ell, segons informes​. No obstant això, la seva situació contractual complicaria la seva arribada immediata: Arrasate té contracte vigent (a Son Moix) i la Real hauria de negociar la seva sortida amb el Mallorca​. El seu fitxatge seria més factible de plantejar de cara al pròxim curs que com a relleu d'urgència a mitja temporada. Tot i així, el seu nom està subratllat a l'agenda txuri-urdin.

Julen Lopetegui

Un tècnic de prestigi internacional i oriünd de Gipuzkoa. Lopetegui, de 56 anys, està lliure actualment, cosa que facilita enormement la seva contractació. Va ser destituït recentment a la Premier League (va sortir del Wolverhampton Wanderers a començaments de la temporada)​, després d'haver passat per clubs i seleccions de primer nivell: va ser entrenador del Real Madrid, de la Selecció Espanyola i va conquerir una Europa League amb el Sevilla. Coneix bé la idiosincràsia basca (va iniciar la seva carrera com a jugador professional precisament a la Real Societat)​.

| Real Sociedad, XCatalunya

El seu perfil encaixaria en un projecte ambiciós: és un tècnic experimentat, amb mentalitat guanyadora i saviesa tàctica. Mitjans propers al club assenyalen que Lopetegui veuria amb bons ulls el desafiament de prendre les regnes de la Real, atret per la qualitat de la plantilla i l'entorn. Sent un agent lliure, la seva incorporació podria ser ràpida si ambdues parts mostren interès. Lopetegui aportaria una veu autoritzada i coneixement per gestionar la pressió europea, tot i que també implicaria un canvi d'estil (els seus equips prioritzen l'equilibri defensiu, potser més que la Real d'Imanol).

Sergio Conceiçao

Opció internacional que ha guanyat força en rumors. L'entrenador portuguès, reconegut per la seva gran tasca al FC Porto, està actualment sense equip (contra tot pronòstic, segueix lliure)​. Conceiçao va dirigir set temporades al Porto amb molt d'èxit: múltiples títols de lliga i bones actuacions a la Champions League​. Fins i tot va arribar a ser vinculat a clubs com el Barça l'últim estiu, però finalment no es va concretar cap destí i roman disponible​.

La seva filosofia de joc és similar a la d'Imanol​: equips intensos, solidaris i amb gust per les transicions ràpides, per la qual cosa podria encaixar sense requerir un llarg període d'adaptació. El gran inconvenient és que Conceiçao no parla espanyol ni ha treballat a LaLiga, cosa que afegeix incertesa. Tot i així, la seva experiència europea i la seva mà dura podrien ser just el que el club busca per a un revulsiu. Si la situació d'Imanol es torna insostenible, Conceiçao seria un dels primers a la llista per a un relleu "amb efecte immediat" donada la seva disponibilitat​.

En la corda fluixa

Per ara, Imanol Alguacil segueix al capdavant i compta amb el suport públic dels seus jugadors i dirigents. Però això està començant a canviar. A més, la mera circulació d'aquesta llista de candidats reflecteix la pressió existent. Si els resultats no milloren en les pròximes setmanes, el club haurà de prendre una decisió difícil. Aperribay ha estat tradicionalment pacient amb els entrenadors, però també ambiciós amb els objectius. La continuïtat d'Imanol podria dependre d'un canvi de dinàmica immediat. En cas contrari, la Real Societat ja té sobre la taula recanvis de nivell llestos per prendre el testimoni a la banqueta d'Anoeta.